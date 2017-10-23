Nicolettando, gli italiani i migliori pasticcieri

23 ottobre 2017, ore 15:04

Al Campionato Mondiale di Pasticceria hanno partecipato 20 Paesi dai 4 continenti

Sono gli italiani i migliori pasticcieri al mondo. Al Campionato Mondiale di Pasticceria hanno partecipato 20 Paesi dai 4 continenti. 60 pasticceri per quattro specialità: praline, gelato, torta moderna e torta scultura. L'Italia ha battuto il Giappone che deteneva il titolo. Il team italiano ha vinto con due specialità: una scultura di cioccolato che rappresentava la forza del cacao e una scultura dedicata al caffè raffigurante il macinino e la Moka. Complimenti al team italiano i maestri Cutolo, Russi e Casarano.

