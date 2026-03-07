Non dormire e sogna, un romanzo a base di neuroscienze e napoletanità: Giuseppe De Alteriis ci racconta i retroscena del suo libro

Si apre il fine settimana e torna il consueto appuntamento con il momento dedicato alla cultura. Il sabato e la domenica (unitamente al mercoledì), tra le pagine del nostro portale online, la scena si anima grazie alle novità più interessanti che arrivano dal mercato editoriale. Uno slalom gigante che va dalle pubblicazioni internazionali (e non) che vanno ad arricchire la selezione dei migliori libri da leggere della domenica, passando per le interviste. Queste ultime utili a scoprire le diverse opere grazie al racconto di autori e autrici che a quelle storie ci hanno lavorato.

Come nel caso di "Le due vite di Andrii Rosliuk" di Olivia Crosio (Arkadia Editore), o ancora "Le ottanta domande di Atena Ferraris" di Alice Basso (Garzanti). Oggi la lente d'ingrandimento che si posa di consueto sulle opere di narrativa va a fare uno zoom su "Non dormire e sogna" di Giuseppe De Alteriis e pubblicato da Bompiani. E proprio l'autore, che è passato a trovarci, ci permette di scoprire i retroscena del suo lavoro sul romanzo.





NON DORMIRE E SOGNA, TRA SOGNI E DOMANDE ESISTENZIALI

Ciao Giuseppe, e benvenuto! Partiamo dalle presentazioni: cosa troviamo nel tuo libro, "Non dormire e sogna"?

“"Non dormire e sogna" è un romanzo. Ci trovate un’avventura nelle circonvoluzioni e nelle insenature del cervello umano. E della mente. Questa avventura ruota attorno alla prodigiosa invenzione del NeuroSleeper, un dispositivo elettrico che si impianta nel cervello e consente a chi lo utilizza di non dormire mai più. “Che paura”, direte voi. No, perché ad affrontarla sono due protagonisti napoletani, Salvatore Russo e Peppe il Sorcio. Due protagonisti a volte grotteschi, che portano con sé tutta la goffaggine della loro giovane età. E che attingono dalla commedia napoletana. Insomma, che non si prendono troppo sul serio. La storia è questa, in breve: Salvatore e Peppe condividono a Napoli gli anni del liceo e dell’università. Poi le loro vite si separano: Peppe è quello sfigato: resta a Napoli, fatica a trovare un lavoro e un gruppo di amici che lo soddisfi, è dipendente dai social e passa le giornate a lamentarsi. Salvatore, invece, approda nel Midwest americano, al Neuroscience Institute for Consciousness and Sleep, dove i più brillanti neuroscienziati di tutto il mondo fanno esperimenti sul cervello dei ratti per scoprire i misteri della mente umana. Al NICS Salvatore incontra la affascinante e geniale Rosalyn, che presto gli presenterà la scoperta del NeuroSleeper. Prendere o lasciare?”





Com'è nata l'idea alla base di questa storia?

“Ho sempre voluto scrivere una storia. Sempre, ricordo i primi tentativi quando avevo 14 anni. E ovviamente, da buon napoletano, ero pieno di personaggi provenienti dalla mia esperienza e dagli incontri che ho fatto. Napoli però non mi bastava, volevo fare qualcosa di diverso. L’ispirazione è arrivata quando ho iniziato a lavorare in un laboratorio di Neuroscienze, in America, e mi sono detto: "mm guarda un po’ il cervello, è davvero interessante". Soprattutto perché il mio viaggio nelle neuroscienze è partito da una domanda scientifica che è forse tra le più belle e importanti dell’intera scienza: perché dormiamo? Perché tutti gli animali dormono? E ho capito che in “Non dormire e sogna” avrei dovuto unire questa ambientazione sci-fi con i personaggi napoletani. In questo modo non avrei fatto né la solita ‘napoletanata’, né il solito sci-fi distopico di cui le piattaforme di streaming sono stracolme.”





Il tuo libro si muove tra due mondi agli antipodi: quello della scrittura, con i suoi intrecci che attingono alla fantasia dello scrittore, e quello delle neuroscienze, che invece richiede rigore. Come si crea il giusto equilibrio tra finzione narrativa e verità scientifica? E soprattutto, come si rendono fruibili a tutti argomenti tanto tecnici?

“In realtà la cosa bella è che i due mondi non sono per niente agli antipodi. La scienza, soprattutto la scienza contemporanea, oltre all’evidenza empirica dà un’importanza enorme al discorso che viene fatto attorno a questa evidenza empirica. E quindi la scienza, sì, è basata su evidenze più solide, e sì, ha un maggiore potere predittivo sulla realtà, ma per me resta una grande narrazione anch’essa. E poi i neuroscienziati e gli scrittori hanno una cosa in comune: studiano quello che succede nella mente umana. Veniamo alla seconda domanda. In realtà rendere fruibili argomenti tecnici è stata la cosa più facile per me. Il motivo è che è una competenza importantissima per i ricercatori in neuroscienze, che io alleno da anni. Saper fare semplificazioni è importante, perché ti consente di andare all’essenza delle cose. Però devono essere semplificazioni fatte bene. Le semplificazioni fatte male sono pericolose.”