Non solo Luigi’s Mansion 2, tanti i protagonisti dall’universo di Super Mario

Quello di Luigi’s Mansion 2 è sicuramente un gradito ritorno. E si, perché di tempo dall’uscita originale di Luigi’s Mansion 2 ne è passato, oltre un decennio per essere precisi. Era il 2013 quando il baffuto fratello – di verde vestito - di Super Mario faceva la sua comparsa su Nintendo Wii U. Passano i tempi e ovviamente cambiano anche le generazioni di videogiocatori. Come “educare” i nuovi arrivati – per intenderci, i nati nell’ultimo decennio o poco più – al coloratissimo mondo di Super Mario e compagnia? Sicuramente può far comodo Luigi’s Mansion 2 nell’edizione rimasterizzata per Nintendo Switch. Ma ci sono anche tantissimi altri comprimari del baffuto duo di idraulici che, nel corso degli anni, hanno avuto modo di essere a loro volta protagonisti di videogiochi dedicati e che meritano una citazione.

I buoni vincono sempre

Senza andare troppo a ritroso nel tempo, basta anche soltanto fermarsi ai primi mesi del 2024 quando ha fatto la sua comparsa Princess Peach: Showtime. Damigella in pericolo rincorsa da Super Mario da un castello all’altro – mancando molto spesso all’appuntamento (“Grazie Mario! Ma la nostra principessa è in un altro castello!”, frase celebre in Super Mario Bros.) – questa volta non ha bisogno di essere salvata: è infatti lei stessa a vestire i panni dell’eroina della sua storia. In un videogioco dalle tante sfumature – e outfit – capace di appassionare a prescindere dall’età.

E che dire di Yoshi? Nato come spalla – o meglio, destriero – di Super Mario, ha raccolto tanti consensi da meritarsi un suo personale franchise. E anche piuttosto fortunato, considerando che, dal suo esordio datato 1990, di videogiochi che lo hanno visto protagonista o co-protagonista ce ne sono stati un bel po’.

Discorso analogo anche per Toad, altro personaggio comparso innumerevoli volte in un titolo recante la dicitura “Super Mario”, capace a sua volta di emanciparsi. Nella fattispecie nel 2014 con Captain Toad: Treasure Tracker, approdato su Nintendo Wii U.

Cattivi, alla fin fine, non così cattivi…

Non manca una vetrina personale anche per i cattivi provenienti dall’universo a cui afferisce anche Luigi’s Mansion 2. Due nella fattispecie quelli che si sono contraddistinti per quantità e qualità.

Il primo è sicuramente Donkey Kong, il cui esordio risale al 1981 nel formato cabinato da sala giochi, con l’evoluzione delle tecnologie che l’ha portato poi direttamente a domicilio, sulle console dei videogiocatori, generazione dopo generazione. E ancora oggi rappresenta un punto cardine per l’industria videoludica, con tantissimi videogiochi all’attivo nei panni di protagonista.

Altro esempio di “cattivo che s’è fatto voler bene” è Wario, la controparte malvagia di Mario. Impossibile avercela con lui se si rende protagonista di raccolte di minigiochi adorabili come WarioWare Get it Togheter oppure WarioWare Move it, capaci di animare alla grande le serate tra amici.

Verso il futuro a tutto gas!

Sostanzialmente un mondo fatto di tantissimi volti quello di Super Mario, ognuno capace di portare la propria personalissima “tonalità”. E se Luigi’s Mansion 2 è sicuramente quello un po’ più “maturo” per contenuti, impossibile non chiudere con un inciso sulla “escursione” motoristica dei personaggi appena citati e non solo, in Mario Kart 8. Arrivato nel 2014 su Nintendo Wii U e ritornato in grande stile nel 2017 su Nintendo Switch in edizione Deluxe, è ancora oggi uno dei titoli più giocati in assoluto.

Dove ci porterà in futuro Super Mario? Solo lui e i suoi soci possono saperlo, facendo sempre attenzione agli scivoloni: le bucce di banana di Mario Kart insegnano.