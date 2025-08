Novità Var, Rocchi: "L'arbitro spiegherà le decisioni a tutto lo stadio"

Una notizia che era attesa da tempo, un tentativo per rendere le decisioni arbitrali ancora più trasparenti. A partire dalla stagione che sta per iniziare "l'arbitro potrà spiegare direttamente allo stadio e in tv la decisione assunta dopo un intervento Var". Ne ha parlato alla conferenza di presentazione della stagione Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di calcio di Serie A e B al raduno precampionato svolto a Cascia. “Ci prepareremo a fondo - ha spiegato Rocchi - soprattutto dal punto di vista comunicativo".





ROCCHI: "AD INIZIO STAGIONE SAREMO PIU' SEVERI"

Gianluca Rocchi ha poi esposto le sue aspettative sul comportamento di giocatori e dirigenti: "Noi siamo aperti al dialogo, ma non agli attacchi. Se dovessimo assistere a episodi aggressivi, saremo pronti a prendere anche molti provvedimenti disciplinari, soprattutto a inizio stagione, per dare un segnale forte. Abbiamo recuperato un'ottima cooperazione con i capitani - ha sottolineato - e ci aspettiamo collaborazione anche da club e calciatori. Il confronto va bene, ma deve essere rispettoso. Nelle scorse stagioni alcuni messaggi non sono stati recepiti fino in fondo. Per questo, stavolta, saremo anche più severi", ha detto Rocchi. Quanto alla volontà di dialogare, "se c'è un errore che abbiamo commesso l'anno scorso - ha aggiunto il designatore - è stato quello di comunicare troppo poco. A volte abbiamo cercato di proteggere il gruppo anziché mostrare cosa realmente accadeva. E invece quando siamo trasparenti, la gente ci segue e ci capisce. Quest'anno saremo più aperti, più chiari. La spiegazione delle decisioni aiuta a far comprendere il nostro lavoro. È un punto su cui vogliamo migliorare ancora".

ROCCHI: "LA TECNOLOGIA NON DEVE DERESPONSABILIZZARE GLI ARBITRI"

Parlando della tecnologia usata nel mondo del calcio, Rocchi ha spiegato come questa non debba deresponsabilizzare gli ufficiali di gara, anzi, secondo lui "i migliori arbitri sono quelli che decidono in campo, a prescindere dal Var. Ecco perché verrà premiato chi avrà il coraggio e la lucidità di assumersi le responsabilità senza demandare tutto alla tecnologia". Rocchi ha tracciato anche una nuova linea di intervento Var: "È ora di passare dal chiaro e grave errore all'errore, se c'è un forte dubbio il Var deve richiamare l'arbitro, altrimenti a fine campionato ci lamentiamo dei mancati interventi".