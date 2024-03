Nuova stella sulla Walk of Fame per Lenny Kravitz. Dalla figlia Zoe e dall'amico Denzel Washington i discorsi più divertenti Photo Credit: Fotogramma.it

Dopo gli Oscar, le star continuano ad accendersi sull'Hollywood Boulevard. La camera di commercio del quartiere losangelino ha inaugurato il 12 marzo la stella numero 2.774 della Walk of Fame, dedicata al musicista Lenny Kravitz. ”Non avrei mai pensato di ricevere una stella sulla Walk Of Fame. Riceverla adesso sembra una cosa così surreale e ne sono davvero grato”, ha dichiarato Kravitz che ha vinto quattro Grammy Awards e recentemente è stato onorato con il ''Music Icon Award'' ai People's Choice Awards 2024.

LA CERIMONIA

Tra gli amici, colleghi e familiari accorsi a celebrare il musicista 59enne - undici album all'attivo e 40 milioni di copie vendute in tutto il mondo - spiccavano in prima fila la figlia Zoë Kravitz, 35 anni (accompagnata dal fidanzato Channing Tatum) e l'amico Denzel Washington. Sono loro che hanno tenuto i discorsi più divertenti durante la cerimonia, concedendosi battute e doppi sensi. “Essere tua figlia è stata una delle più grandi avventure della mia vita - ha detto l'attrice e regista -. Eri così giovane quando sono nata (Kravitz aveva 24 anni quando Lisa Bonet ha dato alla luce la loro bambina), siamo cresciuti insieme. Ne abbiamo passate tante. Ne abbiamo viste tante. Quello che ho potuto vedere da vicino è il modo in cui ti spendi e ti prendi cura delle persone che ami. Ho visto la dedizione che metti nella tua musica, ma soprattutto ho visto sotto le tue camicie. Secondo mio padre, se non ti lascia scoperti i capezzoli, non è nemmeno una camicia”, ha scherzato la donna, facendo ridere tutti.