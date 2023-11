Oggi, lunedì 30 ottobre, si assegna il Pallone d'oro, il favorito è Lionel Messi

È il giorno del gala di Parigi per l’assegnazione del Pallone d’oro. Oggi lunedì 30 ottobre si assegna il premio individuale più prestigioso del calcio e il favorito è ancora lui: Lionel Messi. Se così fosse, sarebbe l'ottava incoronazione per il giocatore che attualmente è in forza al Miami. L’attaccante argentino arriva da un’annata storica con la conquista del mondiale e le alternative alla Pulce sono Kylian Mbappé ed Erling Haaland, il primo capocannoniere dei Mondiali in Qatar e il secondo trascinatore del Manchester City del triplete. Per quanto riguarda il campo femminile, la favorita a poche ore dalla consegna del premio è la catalana Aitana Bonmatì. "l'Iniesta del calcio femminile", come è stata definita da Pep Guardiola. Oltre ai Mondiali in Oceania ha messo in bacheca la Champions League e il campionato nazionale, il quarto consecutivo, con la maglia del Barcellona. Tra le altre candidate, la connazionale Olga Carmona del Real Madrid e la tedesca Alexandra Popp, del Wolfsburg. Durante il gala organizzato al teatro dello Chatelet verranno assegnato anche il Trofeo Kopa per il miglior giovane della stagione. Il favorito è Jude Bellingham del Real Madrid, e il trofeo Yascin dedicato al miglior portiere. Anche in questo caso il favorito è quello della nazionale argentina Emiliano Martinez.





Gli italiani in corsa

Nella lista dei 30 candidati al Pallone d'Oro l’unico italiano presente è Nicolò Barella dell’Inter. Tra i giocatori che milirtano nel campionato italiano ci sono Lautaro Martinez, campione del mondo e compagno di squadra di Barella e i campioni d'Italia del Napoli Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia.