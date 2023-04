Oggi, sabato 15 aprile si celebra la Giornata Mondiale dell'Arte

PHOTO CREDIT: foto agenzia fotogramma.it

Oggi, sabato 15 aprile 2023 si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale dell'Arte, istituita dall’UNESCO nel 2019 nel corso della 40esima sessione della Conferenza Generale dell'Organizzazione, per promuovere lo sviluppo, la diffusione e la fruizione dell'arte del Mondo. Questo evento capita non in un giorno qualsiasi, ma la data è stata scelta perché proprio in questo giorno si celebra l’anniversario della nascita di Leonardo da Vinci. Il genio toscano è stato elevato a simbolo universale di pace mondiale, ma anche di libertà di espressione, nonché di tolleranza, fratellanza e multiculturalismo. Leonardo, è stato un grande artista e ci ha lasciato tanti esempi della su arte.





Lo scopo

Se Leonardo Da Vinci è stato scelto dall’UNESCO come simbolo per l’istituzione della Giornata Mondiale dell'Arte, il nobile scopo dichiarato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura è quello di contribuire, con azioni di sensibilizzazione a rafforzare i legami tra la creatività e la società. Soprattutto, sottolinea l’UNESCO, occorre incoraggiare a una maggiore consapevolezza della diversità che esprime l’Arte stessa e soprattutto il contributo che ogni singolo operatore del settore porta allo sviluppo sostenibile. L'arte, infatti non solo alimenta la creatività, l'innovazione e la diversità culturale di tutti i popoli, ma soprattutto svolge un ruolo di fondamentale importanza nei rapporti tra gli Stati e l’esempio può essere quello di culture diverse che quando entrano in contatto si scambiano principi cardine, i propri tratti distintivi e la propria identità, mettendo al centro i rapporti tra realtà differenti.





L’arte unisce e non divide

“La Giornata Mondiale dell'Arte ci ricorda che l'arte può unire e connetterci anche nei momenti più difficili. Il potere dell'arte di avvicinare le persone, di fornire ispirazione e di curare e condividere è diventato sempre più chiaro durante i recenti conflitti e in crisi come la pandemia da COVID-19”, ha dichiarato Audrey Azoulay, Direttrice Generale dell'UNESCO.