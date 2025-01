Oggi si celebra la Giornata Mondiale dell'Educazione, dedicata alle sfide poste dall'Intelligenza Artificiale

Quest’anno il tema della Giornata, istituita nel 2018 dall'Unesco, è l’Intelligenza Artificiale. Uno strumento per molti e già entrato nella formazione, ma che ha un bagaglio anche di rischi, soprattutto se non viene usato con accortezza. L’IA, infatti, è sempre più usato nelle scuole. A livello mondiale, i due terzi degli studenti delle scuole secondarie nei Paesi ad alto reddito usano già strumenti di IA generativa per i compiti, ed è usata anche dagli insegnanti per preparare le lezioni e valutare i compiti degli studenti. Tuttavia mancano delle linee guida chiare a riguardo. Secondo l’UNESCO, solo il 10% delle suole e università dispone di linee guida, nel 2022 solo 7 Paesi avevano sviluppato quadri o programmi sull’IA per gli insegnanti, e solo 15 includevano obiettivi di formazioni sull’IA nei curricula nazionali.

Il Ministro Valditara: "IA può apportare benefici, riflessione aperta"

Anche il Ministero dell'Istruzione e del Merito,oggi nell'aderire alla Giornata internazionale dell'Educazione sottolinea l'importanza di una riflessione sull'uso consapevole dell'IA. "Se usata come strumento al servizio dei docenti, mai come loro sostituto, può contribuire a rendere l'apprendimento più inclusivo, personalizzato ed efficace, abbattendo barriere e creando opportunità di crescita per tutti. Impegniamoci insieme a costruire un futuro in cui scuola e tecnologia lavorino fianco a fianco per garantire un'educazione accessibile e in grado di valorizzare i talenti di ciascuno". Così sui social il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.