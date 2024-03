Olanda, nella città di Ede si è arreso l’uomo che teneva quattro persone in ostaggio in un bar

Sono state liberate le persone tenute in ostaggio in un cafè di Ede, in Olanda. ll bar, molto frequentato da ragazzi, si chiama Petticoat e si trova in Nieuwe Stationsstraat. Lo riferiscono i media locali. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo sarebbe entrato nel locale, dove nella notte si era tenuto un evento musicale, proprio all'ora di chiusura con armi ed esplosivi e avrebbe minacciato di farlo saltare in aria. Al momento non vi è indicazione di un movente terroristico da parte del sequestratore. Prima sono stati liberati tre ostaggi e, in un secondo momento, è stato liberato anche l’ultimo ostaggio, il quarto. Poco prima delle 12.30, l’uomo si è arreso. Con il volto coperto da un passamontagna, è uscito dal bar Petticoat con le mani alzate ed è stato arrestato. La polizia olandese ha confermato che si è conclusa la presa di ostaggi nella provincia di Gueldres. Gli ostaggi liberati erano tutti dipendenti del bar di Ede. Il sindaco della citta ha tirato un sospiro di sollievo. Potranno far ritorno nelle loro case i residenti nelle oltre 150 abitazioni nei pressi del locale, evacuate durante la presa degli ostaggi.