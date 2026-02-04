Olimpiadi, il ministro dell’Interno Piantedosi ribadisce: “L’Ice non potrà svolgere attività operativa”

"L'ICE non svolge e non potrà mai svolgere attività operative di polizia sul nostro territorio nazionale. La sicurezza e l'ordine pubblico infatti sono assicurate esclusivamente dalle nostre Forze di Polizia. E tale principio non viene contraddetto dalle pur proficue collaborazioni investigative che, usualmente, vengono attivate a livello internazionale in circostanze del genere". Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, nel corso dell'informativa urgente sulla presenza degli agenti dell'ICE a Milano-Cortina.

Milano-Cortina

"I membri di" ICE "nel corso dei Giochi di Milano-Cortina saranno impegnati solo in attività di analisi e scambio di informazioni con le autorità italiane. Come d'altronde fanno da anni in oltre 50 nazioni, Italia compresa, senza che nessuno si sia mai scandalizzato. In poche parole - ha spiegato -, non vedremo sul territorio nazionale nulla che sia riconducibile a quanto si è visto sui media negli Stati Uniti. È quindi completamente infondata la preoccupazione che ha ispirato la polemica degli ultimi giorni, che questa informativa mi consente di spazzare via definitivamente". Il titolare del Viminale ha parlato di una polemica "totalmente infondata" in quanto "gli investigatori di HSI che verranno in Italia a supporto del personale già presente nelle sedi diplomatiche statunitensi, non sono agenti operativi e non hanno alcuna funzione esecutiva".

USA

"Inoltre, opereranno all'interno degli uffici diplomatici statunitensi e quindi non saranno neanche tecnicamente su suolo italiano. Sulla base di quell'accordo, svolgono sempre lo stesso tipo di attività di natura investigativa, senza che il governo abbia mai disposto o anche soltanto ipotizzato alcuna modifica al loro perimetro di azione né per le Olimpiadi né in vista di altri possibili scenari. E non è mai arrivata alcuna proposta o richiesta di modificare queste attività dalle autorità americane". Piantedosi ha poi ricordato che la collaborazione con gli investigatori Usa "risale nel tempo e si è dimostrata particolarmente fruttuosa. Solo un paio di giorni fa è stata smantellata una rete internazionale di soggetti coinvolti nel grave reato di pedopornografia online, grazie al lavoro congiunto tra la nostra Polizia di Stato e proprio gli investigatori dell'Homeland Security Investigations. La collaborazione con la medesima agenzia ha portato anche ad altri importanti risultati. La presenza di personale riconducibile all'Agenzia ICE non è di certo un'improvvisa e unilaterale iniziativa di compressione della nostra sovranità nazionale, come da taluni rappresentata, ma l'ottemperanza ad un'intesa internazionale giuridicamente vincolante e assunta dall'Italia nel pieno rispetto delle previsioni della Costituzione e delle prerogative del Parlamento", ha aggiunto.

2011

"Fin dal 2011 e poi con cadenza periodica, delegazioni del Dipartimento per la Sicurezza Interna degli Stati Uniti, compresi rappresentanti dell'Agenzia ICE, sono state accolte in Italia per visite e incontri finalizzati ad assicurare gli standard di sicurezza richiesti per l'inclusione dell'Italia tra i paesi beneficiari del Visa Waiver. Nulla di nuovo, dunque. La cooperazione in questione tra le autorità italiane e l'Homeland Security Investigations, risale a un accordo bilaterale del 2009, ratificato con legge nel luglio 2014, quando al Governo c'era quella stessa opposizione che oggi mostra di indignarsi. Potrei insistere su questa contraddizione, ma non lo faccio perché quella iniziativa del governo dell'epoca fu vantaggiosa in quanto l'accordo bilaterale tra Stati Uniti ed Italia sulla cooperazione di polizia nel contrasto ad alcuni delitti particolarmente gravi corrispondeva, e tuttora corrisponde, all'interesse di entrambi i Paesi, e contribuì ad aumentare la sicurezza dell'Italia".

L’opposizione

Il ministro dell'Interno ha poi fatto una stoccata nei confronti dell'opposizione: "il nostro governo in materia di relazioni internazionali presta grande attenzione ai contenuti e al rispetto delle cornici giuridiche di riferimento, circostanza non sempre realizzatasi nel passato". "Penso per esempio alla singolare missione militare organizzata dai russi in Italia nel marzo del 2020, subito dopo lo scoppio della pandemia, allorquando, per la prima volta, fu consentito a un Paese non alleato l'ingresso in un paese NATO". Infine, Piantedosi ha evidenziato che "questa venticinquesima edizione delle Olimpiadi ci dà l'occasione per valorizzare l'immagine dell'Italia e per unire, al di là di ogni contrapposizione ideologica, tutte le forze politiche sotto il Tricolore, nella consapevolezza che i valori dello sport possono giocare un ruolo primario nel mitigare le tensioni internazionali e far compiere alla comunità internazionale, sotto la regia e l'organizzazione dell'Italia, un passo avanti nella prevenzione dell'estremismo radicale violento e del terrorismo. Garantisco che l'impegno del Governo e dell'Amministrazione dell'Interno per la migliore riuscita delle Olimpiadi invernali sarà massimo - ha concluso -. Non devieremo di un centimetro dalla linea intrapresa per assicurare la sicurezza e l'ordine pubblico di questo grande evento, che non mancherà di rinsaldare ulteriormente la credibilità internazionale dell'Italia e il suo ruolo di leadership nell'arena internazionale in questo momento tanto difficile".