Omicidio a Ciampino: uccide il fratello e ne ferisce un altro

Accortosi della colluttazione, sarebbe intervenuto anche un altro familiare, il fratello minore (60 anni) rimasto ferito. In casa, in un’altra stanza, c’era anche l’anziana madre , allettata, risparmiata dalla furia della donna .

La donna avrebbe aggredito il fratello intorno alle 19 di domenica 29 settembre , nell’appartamento dove viveva (in Viale Kennedy, al civico 68) insieme alla madre. A scatenare l’ira di Amelia Tufano sarebbe stata una lite per motivi ancora non noti. Impugnando un coltello da cucina , avrebbe colpito più volte Pasquale (67 anni) puntando all’addome e alla schiena . Ferito a morte, il familiare sarebbe così caduto a terra, sul pavimento della cucina, morendo dissanguato . Una volta arrivati, i medici del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. L’uomo era l’amministratore di sostegno della sorella , la quale pare soffrisse di acclarati problemi psichici .

Si è accanita contro il fratello con più fendenti, uccidendolo, prima di aggredire anche il secondo che, tuttavia, è riuscito a mettersi in salvo. Protagonista di questa pagina di cronaca nera una donna, Amelia, 65 anni , che nella serata di ieri ha colpito con più fendenti il congiunto Pasquale Tufano , uccidendolo. Un altro fratello, intervenuto per provare a sedare la colluttazione, è rimasto ferito. Nella stessa casa si trovava anche la madre dei due fratelli , rimasta illesa.

Le indagini

I carabinieri della stazione di Ciampino e della compagnia di Castel Gandolfo sono al lavoro per ricostruire la dinamica: secondo quanto emerso finora, sarebbe stata la stessa donna a dare l’allarme, insieme ai vicini preoccupati dopo aver sentito le urla provenienti dall'appartamento.

La polizia scientifica ha trovato in casa e ha sequestrato il coltello da cucina. Dalle testimonianze dei vicini emerge come già in passato ci fossero state delle accese discussioni di cui le forze dell’ordine erano a conoscenza.

Su provvedimento della procura di Velletri che coordina le indagini, Amelia Tufano è stata arrestata per omicidio volontario e, attualmente, si troverebbe ancora in caserma. Il corpo di Pasquale Tufano è stato portato all'istituto di medicina legale di Tor Vergata per l'autopsia.