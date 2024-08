Omicidio di Sharon Verzeni, nuovi interrogatori in attesa dell’esito dell’autopsia

Continua la caccia al killer di Sharon Verzeni, la 33enne uccisa lunedi notte a coltellate a Terno d’Isola. Le indagini si stanno concentrando sulle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza e sulle cellule telefoniche. I carabinieri stanno acquisendo le riprese delle telecamere comunali e dei privati della zona. L'assassino, tenendo presumibilmente conto dell'assenza di telecamere nel punto in cui è avvenuta l’aggressione, potrebbe avere raggiunto il luogo del delitto a piedi. Intanto, si stanno analizzando i cellulari collegati alle varie celle telefoniche dell'area, escludendo in prima battuta quelli connessi a sistemi wi-fi privati. Sono stati sentiti in queste ore i familiari di Sharon Verzeni, gli amici e i colleghi di lavoro della pasticceria di Brembate, ora chiusa per lutto. Interrogato anche il compagno della giovane, Sergio Ruocco, elettricista di Seriate, che la notte dell’omicidio era in casa e stava dormendo. Una versione confermata da una telecamera dei vicini di casa della coppia, che poco dopo la mezzanotte di lunedì ha ripreso Sharon mentre usciva dall'abitazione da sola. L'autopsia ha evidenziato che la vittima è stata uccisa con quattro coltellate, tre delle quali mortali e inferte con una lama di grosse dimensioni.





L’ultimo saluto a Sharon da parte dei familiari

Bruno Verzeni, si è recato oggi con la moglie Maria Teresa Previtali e il compagno della figlia, Sergio Ruocco all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per vedere l'ultima volta il corpo della trentatrenne, uccisa a Terno d’Isola, al termine dell'autopsia disposta dalla Procura. I tre si sono allontanati a bordo della stessa automobile.





L’appello lanciato dal sindaco di Terno d’Isola

"L'amministrazione comunale si unisce all'appello diramato dai carabinieri del comando provinciale di Bergamo e sollecita la collaborazione di tutti. Invitiamo chiunque ritenga di essere in possesso di informazioni utili alle indagini sull'omicidio della nostra concittadina Sharon a contattare il Comando provinciale o le stazioni dei carabinieri di maggiore prossimità. Per gli inquirenti è fondamentale poter acquisire il maggior numero di informazioni da parte del territorio e le testimonianze dei cittadini rappresentano un valore aggiunto per l'attività degli investigatori". Questo l’appello lanciato via social dal sindaco di Terno d'Isola, Gianluca Sala, affinché si possa arrivare alla soluzione del giallo che ha sconvolto la cittadina della bergamasca.