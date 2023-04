Open to Meraviglia, l’agenzia Armando Testa ringrazia: “Ci avete fatto sentire milionari”

PHOTO CREDIT: corriere della sera

In una pagina pubblicitaria presente oggi sul Corriere della Sera si legge “Open to Grazie”, in riferimento alla campagna pubblicitaria realizzata di recente e finanziata dal governo italiano, Open to Meraviglia.

“Quando una campagna di promozione turistica rompe il muro dell’indifferenza e riesce a dar vita in soli 5 giorni da Italia. Open to Meraviglia ad un dibattito culturale così accesso, rappresenta sempre qualcosa di positivo. Grazie per le migliaia di commenti, meme, appassionate discussioni di questi ultimi giorni: ci hanno fatto sentire davvero la più grande agenzia italiana”. Continua spiegando, in maniera scherzosa, che l’utilizzo della Venere è stato un vero e proprio successo, in quanto erano “500 anni che non si parlava di lei, e grazie a voi è stato possibile” e conclude: “Se non è meraviglia questa!”.

Open to Meraviglia è un’iniziativa, promossa dalla ministra del turismo Daniela Santanchè, a sostegno del settore vacanziero italiano, ma sin dalla sua creazione ha suscitato una serie di polemiche tra l’opinione pubblica. Una serie di aspetti della campagna non è piaciuta al pubblico, di cui il più importante è stato sicuramente l’aver usato una rivisitazione della Venere di Botticelli in “chiave” influencer, con l’intento di renderla più moderna e vicina ai giorni nostri. Le critiche riguardano le modalità con la quale è stata realizzata l’iniziativa, a partire dal costo, per finire con la qualità, grafica e concept con la quale è stata creata. La campagna è stata finanziata dallo Stato con un investimento da diversi milioni di euro.