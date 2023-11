Ora è ufficiale, Morgan fuori da X Factor: “Effetto immediato, comportamenti inappropriati”

Una decisione presa a seguito “di ripetuti comportamenti incompatibili e inappropriati , tenuti anche nei confronti della produzione e durante le esibizioni dei concorrenti, e delle numerose dichiarazioni susseguitesi anche in questi giorni. È imprescindibile che i concorrenti e il loro percorso restino al centro del programma” , così Sky Italia e Fremantle hanno motivato la loro decisione. Incognita sulla sostituzione : al momento non si sa chi si unirà ad Ambra, Fedez e Dargen D’Amico al tavolo dei giudici.

COSA ERA SUCCESSO NELLE ULTIME PUNTATE

“Non è un bello spettacolo quello al tavolo stasera”, aveva sentenziato la Michielin dal palco di X Factor nel corso del quarto live. Il riferimento alle ripetute uscite – criticate dal pubblico in studio e a casa – di Morgan nel corso della serata: prima la frecciatina alla conduttrice con il riferimento alla gaffe su Ivan Graziani della settimana prima, poi quel “sei troppo depresso per essere psicologo” a Fedez e la litigata con Ambra nel fuorionda ma ripresa sui social. Nelle scorse puntate anche Annalisa e la sua hit “Bellissima” non erano sfuggite alla vis polemica di Morgan: “Un brano banale e inesistente”. Una vita televisiva turbolenta, quella di Marco Castoldi, che nel 2017 fu allontanato anche da Amici. “La musica e il talento sono sempre stati e devono continuare a essere il motore fondamentale di X Factor, ed è prioritario che tutto si svolga in un ambiente di lavoro professionale e che il confronto, per quanto acceso, si esprima sempre nel rispetto reciproco”, chiosano i vertici Sky.