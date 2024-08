Ore contate per il caldo, arriva una perturbazione che porterà ad un forte abbassamento delle temperature, ieri le prima avvisaglie in Sardegna Photo Credit: foto agenzia fotogramma.it

Possiamo tirare un sospiro di sollievo. Il caldo insopportabile che assilla l’Italia da giorni ha le ore contate. Da oggi, sabato 17 agosto il tempo cambia, arrivano temporali e soprattutto un forte abbassamento delle temperature. La causa è una perturbazione in avvicinamento al nord Italia che pian piano scenderà fino al Sud. Le avvisaglie però si sono già viste nelle scorse ore in Sardegna, dove si sono abbattuti nubifragi e bombe d’acqua. A Siena, in Toscana, rinviato alle ore 19 di oggi, il Palio che si sarebbe dovuto disputare ieri.





Bollino Rosso

L’effetto della perturbazione che sta per arrivare sull’Italia sta già facendo sentire i suoi effetti. Diminuiscono infatti, secondo il ministero della Salute le città da bollino rosso. Delle 27 città italiane monitorate giornalmente, ieri sono state 17 quelle segnalate con il bollino rosso. Oggi, sabato 17 agosto, le città che conservano il bollino rosso scendono a quattro: Bari, Brescia, Campobasso e Palermo. 13 invece passano dal bollino rosso al giallo e 4 tornano ad avere il bollino verde: Cagliari, Civitavecchia, Genova, Viterbo. Per domani solo Bari continuerà ad avere il bollino rosso, mentre altre 7 città passano al giallo: Brescia, Campobasso, Catania, Messina Palermo, Pescara Reggio Calabria. Per domenica, invece sono 19 quelle indicate in verde.





La perturbazione

Se l'abbassamento delle temperature è salutato piacevolmente, non altrettanto lo è la perturbazione che sta per arrivare sulle nostre regioni. È alto il rischio che l'aria fredda in arrivo dal Nord Europa, scontrandosi con le masse d'aria calda presenti sull'Italia, possa causare eventi meteorologici estremi. Il peggioramento avverrà nelle prossime ore a partire dai settori alpini con i primi temporali che si estenderanno alle pianure di Piemonte e Lombardia. Il maltempo dopo aver colpito le regioni del Nord, sottolineano gli esperti, si abbatterà su buona parte del Centro, soprattutto sul versante tirrenico fino alla Campania. Non sono esclusi temporali particolarmente violenti, con elevato rischio di grandinate. La perturbazione porterà ad una forte calo delle temperature fino a 10 gradi rispetto ai giorni scorsi, al Nord e sulle regioni centrali.





Sardegna

Ampiamente annunciata dalle previsioni meteo, l'ondata di maltempo ha imperversato ieri su gran parte della Sardegna. Le zone più colpite son ostate il Nuorese e la Gallura. meno violenti i temporali in Ogliastra e nel Campidano di Cagliari. Cantine allegate, strade trasformate in fiumi, tombini saltati e grandine oltre 10 centimetri ai margini delle strade, a Oschiri, in provincia di Sassari. Bomba d'acqua su Fonni, il comune in provincia di Nuoro ai piedi del Gennargentu. Un violento temporale ha colpito anche Castelsardo.





Siena

Anche Siena ieri è stata colpita dalle piogge. Gli organizzatori del Pallio dedicato alla Madonna dell’Assunta hanno dovuto annullare la manifestazione, che è stata posticipata ad oggi alle ore 19. Sempre a causa della pioggia quest'anno era stato rinviato per ben due volte anche il Palio del 2 luglio. È un evento raro che nello stesso anno si assista al rinvio di entrambi i pali causa maltempo.