Oscar 2023, è la notte di Everything Everywhere All at Once che vince il miglior film e ben sette statuette

Everything Everywhere All at Once è stato il vero protagonista della notte, portando a casa ben 7 statuette tra cui il miglior film, miglior regia e miglior sceneggiatura originale. Una serata sobria dove non ci sono stati schiaffi, anche se forse uno schiaffo è stato riservato a Steven Spielberg che con il suo personalissimo film The Fabelmans, è uscito di scena senza neanche un premio.

È andata esattamente come da programma, anche se a dirla tutta qualche sorpresa non è mancata. Si è conclusa poco fa la 95esima edizione dei Premi Oscar che per la terza volta hanno visto come padrone di casa Jimmy Kimmel.

I PREMI

Il primo premio assegnato è stato per il miglior film d'animazione che, come da pronostici è andato a Pinocchio di Guillermo Del Toro. Jamie Lee Curtis ruba il titolo come miglior attrice non protagonista ad Angela Bassett, mentre l'Oscar al miglior interprete non protagonista viene vinto da Ke Huy Quan per Everything Everywhere All at Once. Trionfo per Brendan Fraser che porta a casa l’Oscar per la sua memorabile performance in The Whale, mentre Michelle Yeoh è la miglior attrice.

Niente da fare sul fronte occidentale è il miglior film straniero, vincendo anche il titolo per la miglior fotografia, la miglior scenografia e la miglior colonna sonora.

Nulla da fare per l'Italia che quest'anno era rappresentata da Aldo Signoretti, candidato per il miglior trucco e acconciatura, e Alice Rohrwacher che gareggiava con il cortometraggio Le pupille.





TUTTI I PREMI OSCAR 2023

Miglior film

Everything everywhere All At Once





Miglior regia

Daniel Kwan e Daniel Scheinert per Everything Everywhere All at Once





Miglior attore protagonista

Brendan Fraser per The Whale





Miglior attrice protagonista

Michelle Yeoh per Everything Everywhere All at Once





Miglior attore non protagonista

Ke Huy Quan per Everything Everywhere All at Once





Migliore attrice non protagonista

Jamie Lee Curtis per Everything Everywhere All at Once





Miglior sceneggiatura originale

Everything Everywhere all at once





Miglior sceneggiatura non originale

Women Talking





Miglior film internazionale

Niente di nuovo sul fronte occidentale (Netflix)





Miglior film d'animazione

Pinocchio di Guillermo Del Toro (Netflix)





Miglior montaggio

Everything everywhere all at once





Miglior sonoro

Top Gun: Maverick





Miglior documentario

Navalny





Miglior cortometraggio

Tom Berkely e Ross White – An Irish Goodbye





Miglior cortometraggio documentario

Raghu – Il piccolo elefante





Miglior cortometraggio d'animazione

Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo





Miglior scenografia

Niente di nuovo sul fronte occidentale





Miglior fotografia

Niente di nuovo sul fronte occidentale





Migliori costumi

Black Panther: Wakanda Forever





Miglior Trucco e acconciatura

The Whale





Miglior effetti speciali

Avatar - La via dell’acqua





Migliore colonna sonora originale

Niente di nuovo sul fronte occidentale





Migliore canzone originale

RRR