Pablo Trincia presenta a RTL 102.5 la nuova docu-serie “Dove nessuno guarda - Il caso Elisa Claps”

Dopo il podcast di successo “Dove nessuno guarda - Il caso Elisa Claps”, il 13 e il 14 novembre in esclusiva su Sky Tg24 e Sky Crime uscirà la docu-serie dell’indagine giornalistica condotta da Pablo Trincia. Al centro, l’intricato caso della morte di Elisa Claps, la sedicenne potentina scomparsa nel lontano 1993 e poi ritrovata solo nel 2010 nella Chiesa della Santissima Trinità di Potenza, proprio dove era stata avvistata per l’ultima volta. Pablo Trincia ne ha parlato ai microfoni di RTL 102.5 in Non Stop News con Barbara Sala, Luigi Santarelli e Antonio Sica.







La docu-serie

“Fin dall’inizio abbiamo deciso di lavorare su due formati diversi: il podcast e la serie. In quest’ultima avremo la possibilità di vedere video e materiali di archivio che non sono mai usciti prima. Ovviamente racconteremo questa storia in maniera diversa rispetto al podcast” ha raccontato Pablo Trincia. “Si passerà dall’immaginare, come è stato fatto con il podcast, al vedere”. Sarà quindi un formato nuovo, che accompagnerà gli spettatori in un percorso diverso e con dei contenuti inediti.