Pallone d'oro 2024, stasera la premiazione: ecco il superfavorito

Stasera al Théâtre du Châtelet di Parigi sarà incoronato il Pallone d’oro 2024. Chi sarà il campione che succederà a Lionel Messi, che ha trionfato lo scorso anno (e in altre sette edizioni, in precedenza)? Pallone d'oro 2024: il favorito Il favorito sembra essere Vinicius Jr, 24enne attaccante brasiliano che con il Real Madrid ha conquistato la Liga e ha vinto la 15esima Champions League della sua storia. La pesante sconfitta (4-0) rimediata in casa contro il Barcellona nel clasico di sabato sera non inciderà. A contendere il prestigioso riconoscimento a Vinicius Jr ci sono il capitano dell'Inter Lautaro Martinez (per il connazionale Messi meriterebbe di vincere lui), il compagno di squadra Jude Bellingham e Erling Haaland e Rodri del Manchester City vincitore della Premier League (lo spagnolo ha vinto anche gli Europei con la sua Nazionale). Non ci sono italiani in corso, mentre per la Serie A oltre a Lautaro ci sono Hakan Çalhanoğlu dell'Inter, Artem Dovbyk e Mats Hummels della Roma e Ademola Lookman dell'Atalanta. Pallone d'oro 2024: come funziona la votazione Sono 100 i giurati chiamati alla votazione per il premio organizzato da France Football e dalla Uefa. Ognuno di loro deve stilare una top 10, assegnando al primo 15 punti e all’ultimo 2. I criteri segnalati ai votanti per indicare le proprie preferenze sono tre: 1. Prestazione individuali, con attenzione alla personalità del giocatore: decisiva e notabile. 2. Prestazioni e conquiste delle squadre di appartenenza. 3. Classe e fairplay. Rispetto al passato, l'intervista al vincitore non è stata registrata prima della cerimonia di premiazione, per timore di una fuga di notizie. Le preferenze, peraltro, sono state inviate solo e direttamente al direttore del magazine francese. L'edizione 2024 del Pallone d'Oro ha tutto il sapore di svolta storica: per la prima volta dal 2003 nella lista dei finalisti non ci sono Leo Messi (8 titoli) e/o Cristiano Ronaldo (5). E tra i 30 selezionati non c’è nemmeno uno che il trofeo l’abbia già vinto. Pallone d'oro 2024: gli altri premi Nel corso della cerimonia di questa sera (inizierà nel tardo pomeriggio, intorno alle 18.45) saranno assegnati anche gli altri premi quali il Pallone d'Oro femminile, il Trofeo Kopa (andrà a Lamine Yamal del Barcellona), il Trofeo Yashin (riconoscimento per il miglior portiere), quello di miglior allenatore maschile - il tecnico del Real Carlo Ancelotti se la gioca con Gian Piero Gasperini (Atalanta), Pep Guardiola (Manchester City), Xabi Alonso (Bayer Leverkusen), Luis de la Fuente (Spagna) e Lionel Scaloni (Argentina) - e femminile, quello di squadra dell'anno maschile e femminile.

