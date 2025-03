Papa Francesco continua a migliorare. Fonti vaticane, si è usciti dalla fase più critica

Le condizioni cliniche del Santo Padre si confermano anche nella giornata odierna in miglioramento. Oggi ha alternato ossigenoterapia ad alti flussi con ventimask. In considerazione della complessità del quadro clinico, sono necessari ulteriori giorni di stabilità clinica per sciogliere la prognosi". Così il bollettino della Sala stampa vaticana. Il ventimax è la maschera dell'ossigeno che copre naso e bocca, che viene abitualmente usata in caso di lunghi ricoveri per alleviare nei pazienti un po' il fastidio nel naso delle cannule.

L'AGENDA DI FRANCESCO CAMBIA

Papa Francesco migliora ma il perdurare del ricovero al Gemelli continua a modificare la sua agenda. l'udienza Giubilare di sabato primo marzo è annullata mentre si va verso l'Angelus di domenica, e tutto fa pensare che sarà il terzo in forma scritta. Il desiderio di Francesco è quello di affacciarsi almeno un momento per salutare i fedeli ma per i medici non deve prendere neanche un colpo d'aria. Per quanto riguarda l'Angelus di domenica, e in che modalità verrà tenuto le stesse fonti vaticane dicono che "è chiaro che al Papa piace affacciarsi e vedere la gente, e anche poter parlare con loro, interagire con le persone, però si vedrà domenica com'è la situazione". Infine, non viene data ancora una data sul prossimo incontro stampa con i medici. "Non è soltanto una questione di tempo, ma anche di attesa di vedere come si evolvono certe cose - spiegano dal Vaticano -, quindi vanno rispettati i tempi della medicina in questo senso". Si sottolinea come i medici stanno già dando un aggiornamento quotidiano, anche molto preciso: quindi non viene escluso che un nuovo incontro ci sia, ma occorre vedere quand'è il momento e ora non viene data una tempistica.