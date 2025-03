Papa Francesco, notte tranquilla, ma nessun miglioramento. Il quadro resta complesso

Si è svegliato poco dopo le 8 Papa Francesco e ha riposato bene nella notte.

LA SITUAZIONE GENERALE

E’ quanto riferisce il bollettino mattutino al ventesimo giorno di ricovero del Pontefice. Una consuetudine attesa dai fedeli per interpretare l’andamento della degenza del Santo Padre, le cui condizioni continuano a destare preoccupazione. Per quanto definite stabili nella giornata di ieri dai medici, è un fatto che non si parli più di miglioramenti nelle ultime comunicazioni da Oltretevere. È consolante che non si siano ripresentate le crisi di insufficienza respiratoria degli scorsi giorni, anche se è stato necessario riprendere la ventilazione meccanica non invasiva'' con la maschera per l'ossigeno come spiegato dal personale che lo ha in cura. Ma la prudenza è estrema ed è dimostrata dagli scarni bollettini quotidiani. Il quadro, dunque, rimane complesso e il resoconto di ieri del Vaticano spigava che la prognosi resta riservata. Francesco non è fuori pericolo

LA CRONACA MEDICA

Il Papa è ricoverato al Policlinico di Roma dal 14 febbraio scorso. Inizialmente, la diagnosi era di bronchite acuta, patologia della quale Francesco soffre ormai da un paio di anni. Ma le condizioni si sono presto modificate e i bollettini hanno spiegato che il Pontefice era affetto da polmonite bilaterale causata da infezione polimicrobica, con concreto rischio di sepsi, ovvero di un coinvolgimento nell’infezione di altri organi oltre ai polmoni. Una situazione, che per un uomo fragile e anziano come Francesco -88 anni compiuti a dicembre-, sarebbe probabilmente esiziale. In questi giorni, comunque, il Santo Padre non è mai stato intubato, è, però, stato sottoposto a più riprese a ventilazione meccanica attraverso maschera durante la notte o ausilio di naselli, un livello inferiore di ossigenazione, in diurna. Continua la fisioterapia respiratoria per ottimizzare la respirazione e dare sollievo a Francesco, che incontra sempre più difficoltà ad ossigenarsi adeguatamente. Il Vaticano fa sapere che il Papa resta “lucido, orientato e collaborante” oltre a conservare il suo proverbiale buon umore. Non si è più parlato neanche di attività lavorative, seppur limitate.

LA LITURGIA DELLA QUARESIMA

La preghiera del rosario di questa sera per la salute di Papa Francesco sarà presieduta dal card. Marcello Semeraro, Prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi. Il rosario dalle 21 in Piazza San Pietro. Oggi al via la Quaresima, è il mercoledì delle Ceneri, e sarà il cardinale penitenziere Angelo De Donatis a guidare i riti al posto del Pontefice e a leggere l’omelia. Si cercherà anche di organizzare una celebrazione al Gemelli.