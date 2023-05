Papa Francesco va in Rai, a Saxa Rubra, per registrare un’intervista. E’ la prima volta di un Pontefice

PHOTO CREDIT: Fotogramma.it

I PRECEDENTI CON LORENA BIANCHETTI

Nell’aprile del 2020 il Papa telefonò in diretta e regalò alla conduttrice di “A sua immagine” una grande emozione. Il periodo era quello che precedeva la Pasqua, la prima in tempo di coronavirus. “Lorena, come sta? Ha riconosciuto la voce?”. Papa Francesco si è rivolto così alla Bianchetti, proprio nel corso della trasmissione speciale che stava andando in onda con le storie di sofferenza ed eroismo di quell’Italia. La Bianchetti evidentemente emozionata ha risposto: “Ho riconosciuto la voce. La ringraziamo, soprattutto perché sta partecipando in modo così paterno alle nostre sofferenze”. E Francesco aveva reso omaggio alle vittime e a tutte le persone che stanno combattendo contro il Covid19 “Penso al Signore crocifisso e le tante storie degli uomini crocifissi da questa pandemia. Penso ai medici, agli infermieri, suore, sacerdoti, morti al fronte come soldati. Hanno dato la vita per amore. Resistenti come Maria sotto le croci, loro e le loro comunità negli ospedali, curando gli ammalati. Forse anche ci sono crocifissi che muoiono per amore e questo pensiero mi viene in questo momento”.