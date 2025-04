Papa Francesco vuole impartire la benedizione Urbi et Orbi alla fine della messa di Pasqua

Papa Francesco ha espresso il desiderio di impartire in Piazza San Pietro la benedizione 'Urbi et Orbi' che si terrà alla fine della messa di Pasqua. E’ quanto ha reso noto, nel primo pomeriggio, la sala stampa vaticana. Una decisione sarà presa solo domani, in base alle condizioni di salute del santo padre che, nonostante la convalescenza iniziata dopo 38 giorni di ricovero al Gemelli per una polmonite bilaterale, nelle ultime settimane ha riservato diverse sorprese. Il cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio cardinalizio, delegato dal pontefice, presiederà nella Basilica papale questa sera, a partire dalle 19.30, la Veglia pasquale nella notte santa. I fedeli per domani attendono una nuova sorpresa da parte di Bergoglio che, seppure affaticato, non intende disertare la solenne benedizione a Roma e al mondo.