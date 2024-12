Papu Gomez torna a giocare in Italia? L'ex Atalanta si sta allenando con una squadra di Serie C

Papu Gomez e la squalifica per doping

Papu-Gasperini, pace fatta

Ma quinditorna davvero a giocare in Italia? Il calciatore argentino, ex Atalanta, ha fatto chiarezza, dopo le voci delle scorse ore. In un video social pubblicato dall'account Instagram del Renate, squadra dell'omonimo paese in provincia di Monza e della Brianza in Lombardia, che milita in Serie C, ha detto: "".Alejandro, questo il vero nome dell'atleta classe 1988, Gomez è ai box perché sta scontando la squalifica per doping.L'attaccante argentino è stato sanzionato dalle autorità antidoping, che gli hanno comminato una squalifica di due anni, dopo essere risultato positivo ad una sostanza vietata dopo un test effettuato nel novembre 2022. Il giocatore, all'epoca dei fatti tesserato con il, aveva appreso, come lo stesso club andaluso, la notizia mesi fa, quando l'Uefa li avevi informati, ma la sanzione ufficiale era giunta solo a ottobre 2023, quando aveva da poco firmato per il Monza. Considerando che la squalifica terminerà ad ottobre 2025, Gomez ha la possibilità di allenarsi per circa 10 mesi, provando così a non perdere la forma fisica e farsi trovare pronto al momento giusto.A maggio scorso Gomez aveva fatto pace con Gian Piero Gasperini. A distanza di tre anni e mezzo dal furibondo litigio che portò alla cessione dell’argentino, i due si videro a cena, insieme a Tullio Gritti, al Caffé del Tasso, storico e raffinato locale in piazza Vecchia a Bergamo Alta. Mediatore della pace fu il titolare Marcello Menalli, tifoso genoano e grande amico di entrambi.