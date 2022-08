Pareggio tra Juve e Roma, il Torino vince con la Cremonese. Vittoria del Milan sul Bologna, mentre finisce pari tra Spezia e Sassuolo

JUVENTUS-ROMA 1-1

Pari per 1-1 tra Juventus e Roma nell'anticipo della terza giornata di Serie A, disputato all'Allianz Stadium di Torino. Al vantaggio dei padroni di casa grazie alla rete di Vlahovic su punizione al 2', risponde al 69' Abraham su assist del grande ex Dybala. In classifica i giallorossi salgono a quota 7 e sono momentaneamente in testa con Lazio e Torino, mentre i bianconeri hanno 5 punti. Prima del fischio d’inizio Dybala è stato acclamato dai suoi ex tifosi durante il riscaldamento "Vieni sotto la curva" il coro dedicato dalla curva Sud alla Joya, con l'argentino che ha salutato ma a distanza.

MOURINHO, ALL'INTERVALLO HO DETTO A MIEI 'MI VERGOGNO'

"Che mi sono detto con Allegri? Non so se posso dire le parole come lo ho dette a lui. Abbiamo avuto un cu... della madonna nel primo tempo e qualcosa in più nel secondo". Così Jose' Mourinho, dai microfoni di Dazn, nel dopopartita di Juve-Roma. E alla squadra cosa ha detto? "All'intervallo ho detto loro che mi vergognavo di loro e della squadra. Nel secondo tempo è stato diverso, il problema è capire perchè no nel primo tempo. Non è un problema di tattica ma di atteggiamento. Io nel primo tempo in panchina dicevo a Salvatore (Foti ndr) di pregare per finire il primo tempo sull'1-0. L'ho detto anche ai calciatori".

ALLEGRI, MOURINHO PARLA DI FORTUNA? JOSE' E' SEMPRE LUCIDO

Massimiliano Allegri analizza il pareggio con la Roma, e risponde anche a chi gli fa notare che sul gol di Abraham lui, Allegri, sembrava rassegnato. "Non ero preparato e speravo non succedesse - spiega l'allenatore della Juventus -. L'unico angolo sul secondo palo sono stati bravi loro. Rimane però la prestazione ma mercoledì avremo lo Spezia e dobbiamo vincere". Mourinho ha parlato di fortuna per la Roma, cosa gli ha risposto? "Josè è sempre simpatico e lucido a vedere le partite - replica Allegri su Dazn-. Quando giochi un primo tempo del genere e non chiudi capita di capitolare nella ripresa, e così è successo".

CREMONESE-TORINO 1-2

Il Torino batte 2-1 la Cremonese nell'anticipo della terza giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Giovanni Zini' della città lombarda. A decidere il match in favore degli ospiti l'autorete di Bianchetti al 17' e il gol di Radonjic al 65'; per i padroni di casa a segno Sernicola all'80'. In classifica i granata salgono a quota 7, mentre i grigiorossi restano fermi a zero.