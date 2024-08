Parigi 2024, altre tre medaglie per l'Italia e grande cuore Tamberi, in pista nonostante la colica renale Photo Credit: agenziafotogramma.it

GOLF

Lydia Ko, già argento a Rio e bronzo a Tokyo, ha finalmente conquistato l’oro olimpico nel golf sul green di Parigi. La neozelandese, di origini sudcoreane, ha terminato la gara con un punteggio di 278 colpi, dieci sotto il par. L’argento è andato alla tedesca Esther Henseleit, mentre il bronzo è stato conquistato dalla cinese Lin Xiyu. L’unica italiana in gara, Alessandra Fanali, ha concluso al 53° posto con 304 colpi, sedici sopra il par.





GINNASTICA RITMICA

Le Farfalle italiane hanno conquistato la medaglia di bronzo nel concorso a squadre di ginnastica ritmica, ottenendo un punteggio di 68.100. Il primo posto è andato alla Cina (69.800), seguita da Israele con l’argento (68.850). A rendere indimenticabile questa giornata, un momento romantico: subito dopo la premiazione, la capitana Alessia Maurelli ha ricevuto la proposta di matrimonio dal fidanzato Massimo. Tra lacrime e applausi, Maurelli ha accettato l’anello, coronando un giorno già memorabile.

ATLETICA

Nel salto in alto, il neozelandese Hamish Kerr è il nuovo campione olimpico, avendo battuto l’americano Shelby McEwen in un emozionante jump-off. Entrambi avevano superato l’altezza di 2.36 metri, fallendo poi i tentativi a 2.38 metri. A differenza di quanto accaduto tre anni fa con Tamberi e Barshim, i due atleti hanno deciso di non condividere l’oro. Kerr ha prevalso saltando 2.34 metri nel jump-off, mentre McEwen ha dovuto accontentarsi dell’argento. Gimbo Tamberi, già debilitato da una colica renale, non è riuscito a superare i 2.27 metri e ha concluso la sua gara. Stefano Sottile, invece, ha terminato al quarto posto, sbagliando a 2.36 metri.