Parigi 2024, medaglia d'argento nel canottaggio per l'Italia, storiche Errani e Paolini nel doppio

CANOTTAGGIO E KAYAK

In una gara emozionante di canottaggio, Gabriel Soares e Stefano Oppo hanno conquistato l'argento nel doppio pesi leggeri. Gli azzurri sono arrivati secondi, battuti solo dalla formidabile squadra irlandese, ma precedendo la Grecia. Questa medaglia rappresenta un grande successo per l'Italia, confermando la forza e la costanza del team azzurro in questa disciplina. Invece, Giovanni Codato e Davide Comini hanno ottenuto il quinto posto nella finale B del due senza, mostrando una buona prestazione ma senza raggiungere il podio. Giovanni De Gennaro, dopo aver vinto l'oro nel K1, ha concluso al quinto posto nella qualificazione cronometro kayak cross.





TENNIS

Sara Errani e Jasmine Paolini hanno raggiunto la finale nel doppio femminile, rappresentando una speranza di medaglia per l'Italia in questa disciplina. Lorenzo Musetti è stato sconfitto in semifinale da Novak Djokovic e giocherà per il bronzo contro Auger-Aliassime.





BEACH VOLLEY

Nel torneo di beach volley, la coppia azzurra composta da Adrian Carambula e Alex Ranghieri è stata eliminata dopo una sconfitta contro la squadra cilena. Questo risultato rappresenta la loro seconda sconfitta in tre partite, escludendoli così dagli ottavi di finale. Una delusione per i due atleti, che avevano sperato in un percorso più lungo nel torneo.





TUFFI

Nel tuffi, la coppia italiana composta da Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia ha chiuso al quarto posto nel trampolino sincro tre metri. Con un punteggio di 403.05, sono stati superati da Cina, Messico e Gran Bretagna, mancando di poco il podio.