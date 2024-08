Parigi 2024, mucche, abbonamenti ai trasporti pubblici, cibi e premi in denaro, ecco cosa offrono i Paesi a chi vince una medaglia

LE RICOMPENSE DEI VARI PAESI

Ad esempio, i vincitori delle medaglie d'oro nella scherma di Hong Kong ricevono abbonamenti gratuiti per la metropolitana, e una catena di palestre ha offerto iscrizioni a vita agli altri medagliati. La Malesia, in attesa del suo primo oro, promette cibo da asporto gratuito, un SUV e un appartamento a chi riesce nell'impresa. In Corea del Sud, gli atleti che salgono sul podio vengono esentati dal servizio militare obbligatorio e ricevono un'auto del marchio nazionale. La Colombia offre premi in denaro: 100.000 euro per l'oro, 50.000 per l'argento e 30.000 per il bronzo. In Messico, i fondi confiscati a un politico accusato di riciclaggio finanzieranno i premi in denaro per gli atleti. La Polonia regala un diamante, 60.000 euro, un appartamento, un quadro e una vacanza ai suoi campioni olimpici, con premi anche per gli altri medagliati. Le Filippine utilizzano i risparmi del governo per premiare eventuali campioni, offrendo promozioni per i militari e proprietà immobiliari. L'India ha garantito voli illimitati per un anno e una macchina di lusso al campione di giavellotto, vincitore d'oro a Tokyo. Il Comitato Olimpico iracheno ha donato agli atleti qualificati per Parigi 2024 un appezzamento di terreno, un bonus di circa 6.000 euro e quasi 300 euro mensili. In Giordania, re Abdullah II offre denaro, auto, orologi e onorificenze agli atleti. In Indonesia, tra le ricompense promesse ci sono ristoranti e persino mucche. A differenza di molti altri Paesi, Hong Kong premia i suoi schermidori d'oro con abbonamenti gratuiti alla metropolitana. Una catena di palestre offre iscrizioni a vita agli altri medagliati. La Malesia attende ancora il suo primo oro olimpico e ha promesso cibo gratuito da asporto, un SUV e un appartamento a chi riesce nell'impresa. In Corea del Sud, gli atleti che salgono sul podio vengono esentati dal servizio militare obbligatorio e ricevono un'auto del marchio nazionale. La Colombia offre premi in denaro: 100.000 euro per l'oro, 50.000 per l'argento e 30.000 per il bronzo. I fondi confiscati a un politico accusato di riciclaggio finanzieranno i premi in denaro per gli atleti messicani. La Polonia offre ai suoi campioni olimpici un diamante, 60.000 euro, un appartamento, un quadro e una vacanza. Le Filippine utilizzano i risparmi del governo per premiare eventuali campioni, offrendo promozioni per i militari e proprietà immobiliari. L'India ha garantito voli illimitati per un anno e una macchina di lusso al campione di giavellotto, vincitore d'oro a Tokyo. Il Comitato Olimpico iracheno ha donato agli atleti qualificati per Parigi 2024 un appezzamento di terreno, un bonus di circa 6.000 euro e quasi 300 euro mensili. In Giordania, re Abdullah II offre denaro, auto, orologi e onorificenze agli atleti. L'Indonesia promette ristoranti e persino mucche come ricompense. Premi sicuramente diversi dai soliti in denaro, ma che dimostrano la voglia e l'impegno di alcuni Paesi di motivare gli atleti a eccellere a livello internazionale.