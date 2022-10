Parigi, nuovi dettagli nelle indagini per la morte della piccola Lola

Ci sono ancora molti punti oscuri da chiarire sulla vicenda della tragica morte della piccola Lola, la bimba di dodici anni trovata senza vita lo scorso venerdì a Parigi mentre stava tornando a casa da scuola. La principale sospettata al momento è una ventiquattrenne senza fissa dimora, indagata per l'omicidio della piccola. Secondo le prime ricostruzioni l'indiziata avrebbe precedenti psichiatrici. Non solo: da quanto si apprende sarebbero in stato di fermo anche un'altra donna di trentatré anni e altri due uomini sulla quarantina. I motivi degli ulteriori fermi non sono ancora chiari.





I sospetti

Nelle prime ricostruzioni degli inquirenti la principale indiziata, di origine algerina, sarebbe stata in qualche modo aiutata da uno dei due uomini fermati, pur avendo agito da sola. La donna, Dahbia il suo nome, sarebbe stata vista il pomeriggio del ritrovamento del cadavere della piccola Lola camminare scalza per le strade di Parigi insieme a un contenitore di plastica come quello in cui è stato rinvenuto il corpo della vittima. Per trasportare il contenitore Dahbia avrebbe chiesto, invano, l'aiuto di alcuni passanti.