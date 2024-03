Partiti i mondiali di scherma di Milano 2023, azzurri a caccia di medaglie

Dodici anni dopo la Sicilia, la grande scherma internazionale torna in Italia. Per la prima volta a Milano, dopo l'edizione del 2011 di Catania. Torna in un momento d'oro per la scherma italiana, con gli azzurri a caccia di nuove medaglie dopo una già ottima prestazione ai campionati europei, dove sei squadre su sei hanno portato a casa un podio. Fino al 30 luglio, all'Allianz MiCo di Milano si sfideranno in pedana atleti da tutti e cinque i continenti, per un'edizione valida per le qualificazioni alle olimpiadi di Parigi 2024 e che RTL 102.5 seguirà da vicino. “Il Mondiale in Italia è una straordinaria opportunità di visibilità per il nostro sport, per mostrare il suo fascino, i suoi campioni, ma anche i grandi significati sociali e valoriali che la scherma rappresenta e trasmette" ha commentato Paolo Azzi, presidente della Federazione italiana scherma. "Dal punto di vista agonistico, ovviamente, ci giochiamo tanto sul fronte qualifica olimpica e contiamo sul supporto del pubblico pronto di sicuro a dare una grande mano ai nostri atleti, che meritano il calore e il sostegno di tutti. L'Italia è pronta in pedana e fuori”.





L'edizione

A un anno quasi esatto dall'inizio dei giochi olimpici di Parigi 2024, gli amanti della scherma internazionale guardano ai campionati assoluti di Milano 2023. Oltre duemila partecipanti, tra atleti e membri degli staff, sono in Italia per l'inizio delle gare. Si parte oggi con la prima fase di qualificazioni per poi entrare nel vivo delle gare, per cui tanti italiani sono già automaticamente qualificati. Un'edizione dunque particolarmente sentita dagli azzurri che faranno da padroni di casa e che si preparano ad accogliere anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che per i mondiali sarà a Milano.