Paura per Neymar, malviventi cercano di rapire la figlia di un mese

Attimi di terrore per la famiglia Neymar, dopo che un gruppo di ladri si è introdotto nell’abitazione di Bruna Biancardi, fidanzata dell’attaccante, con l’intento (secondo quanto riportano i media brasiliani) di rapire la figlia nata un mese fa. I malviventi sarebbero entrati nella casa di Cotia, nella periferia di San Paolo: non trovando in casa l’influencer e la bimba, avrebbero preso in ostaggio, portandoli in una stanza e imbavagliandoli, i genitori di Biancardi per poi fuggire dopo aver sottratto oggetti di lusso.

NEYMAR, “GRAZIE A DIO STANNO TUTTI BENE”

“Scrivo per rassicurare gli amici, la famiglia e quelli che mi seguono qui. Questa mattina la mia casa è stata rapinata e i miei genitori sono stati presi in ostaggio. Io, Mavie e mia sorella non viviamo più lì e non eravamo presenti in quel momento”, è il messaggio pubblicato da Bruna Biancardi sui social, che prosegue: “Per fortuna stanno bene, abbiamo perso solo cose materiali che potremo riavere. L’importante è che stiamo tutti bene e chi è colpevole venga trovato”. Anche Neymar ha prontamente tranquillizzato i suoi follower: “Giornata triste, ma grazie a Dio stanno tutti bene”. I ladri avrebbero approfittato della mancanza di energia elettrica causata dai temporali di venerdì scorso: a quel punto avrebbero fatto irruzione, armati, nell’abitazione. Secondo quanto riportano i media brasiliani, uno dei sospetti, un residente del condominio che aveva permesso ai malviventi di entrare, sarebbe stato arrestato. Ancora in corso invece le ricerche dei complici, che sarebbero riusciti a rubare borse, orologi e gioielli di valore.