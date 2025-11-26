Paura sul volo Cagliari - Milano, "problemi ad un motore": l'aereo è costretto a tornare indietro

Francesco Fredella

26 novembre 2025, ore 14:30

"Il rumore e la fiammata", raccontano alcuni passeggeri a L'Unione sarda. La nota della compagnia aerea

Atterraggio d'emergenza per un volo Aeroitalia diretta a Milano Linate e partito da Cagliari. "Il rumore e la fiammata", raccontano a L'Unione sarda alcuni passeggeri che erano a bordo del volo  XZ02350 di Aeroitalia Cagliari-Milano. L'aereo è decollato alle 6.30 dall'aeroporto Elmas di Cagliari, ma dopo una decina di minuti il pilota è stato costretto a rientrare nell'aeroporto sardo. 


UN FORTE RUMORE E LE FIAMME

Secondo il racconto dei passeggeri c'è stata una "fiammata" ad uno dei due motori.  A quel punto sono scattate le procedure d'emergenza. La compagnia aerea ha precisato, in una nota, che si è trattato di un problema ad uno dei due motori. 


"Aeroitalia - si legge - informa che, nella mattinata odierna, il volo Cagliari–Milano Linate (numero di volo 2350) è rientrato all'aeroporto di Cagliari subito dopo il decollo a causa di una problematica tecnica riscontrata a uno dei motori. Il comandante, in piena osservanza delle procedure di sicurezza e in accordo con le autorità aeronautiche, ha deciso di rientrare a Cagliari.


La situazione non ha in alcun modo compromesso la sicurezza del volo o dei passeggeri a bordo. Aeroitalia, da sempre attenta alla massima sicurezza e al comfort dei propri passeggeri, aveva già predisposto un aeromobile sostitutivo in pronta disponibilità, che era presente a Cagliari come backup. Attualmente è già partito l'aeromobile sostitutivo per garantire la prosecuzione del viaggio nel minor tempo possibile. Tutti i passeggeri sono stati tempestivamente assistiti dal personale, che resta a completa disposizione per qualsiasi esigenza".

Successivamente i passeggeri sono stati assistiti dal personale e si sono imbarcati su un altro aereo Aeroitalia.

