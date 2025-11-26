Paura sul volo Cagliari - Milano, "problemi ad un motore": l'aereo è costretto a tornare indietro

26 novembre 2025, ore 14:30
"Il rumore e la fiammata", raccontano alcuni passeggeri a L'Unione sarda. La nota della compagnia aerea
Atterraggio d'emergenza per un volo Aeroitalia diretta a Milano Linate e partito da Cagliari. "Il rumore e la fiammata", raccontano a L'Unione sarda alcuni passeggeri che erano a bordo del volo XZ02350 di Aeroitalia Cagliari-Milano. L'aereo è decollato alle 6.30 dall'aeroporto Elmas di Cagliari, ma dopo una decina di minuti il pilota è stato costretto a rientrare nell'aeroporto sardo.
UN FORTE RUMORE E LE FIAMME
"Aeroitalia - si legge - informa che, nella mattinata odierna, il volo Cagliari–Milano Linate (numero di volo 2350) è rientrato all'aeroporto di Cagliari subito dopo il decollo a causa di una problematica tecnica riscontrata a uno dei motori. Il comandante, in piena osservanza delle procedure di sicurezza e in accordo con le autorità aeronautiche, ha deciso di rientrare a Cagliari.
La situazione non ha in alcun modo compromesso la sicurezza del volo o dei passeggeri a bordo. Aeroitalia, da sempre attenta alla massima sicurezza e al comfort dei propri passeggeri, aveva già predisposto un aeromobile sostitutivo in pronta disponibilità, che era presente a Cagliari come backup. Attualmente è già partito l'aeromobile sostitutivo per garantire la prosecuzione del viaggio nel minor tempo possibile. Tutti i passeggeri sono stati tempestivamente assistiti dal personale, che resta a completa disposizione per qualsiasi esigenza".
Successivamente i passeggeri sono stati assistiti dal personale e si sono imbarcati su un altro aereo Aeroitalia.
Argomenti
Gli ultimi articoli di Francesco Fredella
Garlasco: Andrea Sempio, ospite da Bruno Vespa, "contro di me, c'è accanimento, spero in buona fede"
Ospite di Cinque Minuti, programma di Bruno Vespa su Raiuno, Andrea Sempio, indagato in concorso in omicidio per il delitto di Chiara Poggi, ribadisce che al momento l'unico colpevole acclarato è Alberto Stasi