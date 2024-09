Perù: si schianta bus, sei turisti italiani feriti Photo Credit: agenziafotogramma.it

L'incidente sarebbe avvenuto a causa di un errore dell'autista: 31 le persone coinvolte. Farnesina e Ambasciata si attivano

Un bus sul quale viaggiavano turisti, tra cui italiani, si è schiantato nella zona del Machu Picchu in Perù mentre era diretto verso la città di Agua Calientes. Come confermato dalla Farnesina, ci sono 13 connazionali coinvolti nell'incidente. In totale sono, invece, 31 le persone ferite, tra cui cinesi, messicani, guatemaltechi, argentini, brasiliani, cileni, oltre a due guide turistiche peruviane. L'ambasciata d'Italia a Lima, in stretto raccordo con la Farnesina, si è subito attivata per fornire massima assistenza consolare agli italiani coinvolti. Il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani è stato informato. Per informazioni è possibile contattare il seguente numero di telefono: +51 997232073. In particolare sono sei i turisti italiani rimasti feriti "in varia gravità". Ora sono ricoverati a Cuzco con fratture multiple. Cosa è successo? Il quotidiano El Peruano parla di un errore commesso dall'autista del bus turistico della compagnia Consettur come causa dell'incidente. Il giornale precisa che l'incidente stradale è avvenuto tra le curve 6 e 7 dell'autostrada Hiram Bingham, con il bus che avrebbe finito per cadere per 15 metri circa. L'azienda di trasporti con un comunicato ha confermato di aver attivato i propri protocolli di sicurezza e di aver coordinato le cure delle persone colpite. I feriti sono stati trasportati all'ospedale di Cusco, mentre la polizia peruviana ha aperto un'indagine. I feriti In base alle dichiarazioni di un responsabile locale della polizia, sono almeno 20 i feriti gravi nell'incidente di pullman avvenuto vicino a Machu Picchu, in Perù, e fra essi i sei italiani, che sono ricoverati a Cuzco con fratture multiple.

