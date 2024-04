Piano sicurezza alle OIimpiadi di Parigi, il presidente Macron conferma la cerimonia inaugurale sulla Senna

LOCATION ICONICA

Il prossimo 26 luglio a Parigi si terrà la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi. Non in uno stadio, come accade di solito, ma lungo la Senna. Il presidente francese Emmanuel Macron questa mattina ha affermato che se quel giorno ci sarà nel mondo un posto sicuro questo sarà proprio il Lungosenna, dove ci sarà un piano di sicurezza straordinario. Ma ha anche aggiunto che sono già pronti un piano B e anche un piano C in caso di problemi. Possibili alternative sono il Trocadero o lo Stade de France, a Saint Denis.

PRONTE LE ALTERNATIVE

Il presidente francese Macron, in un'intervista a RMC Sport e BFM TV a 100 giorni dall'apertura dei Giochi di Parigi 2024, ha affermato che “la cerimonia di apertura prevista sulla Senna è una prima mondiale che si può fare e che faremo. I piani B e piani C li prepariamo in parallelo e faremo un'analisi in tempo reale dei rischi”. Rispondendo in diretta a un'ascoltatrice preoccupata alla quale è stata data la parola per una domanda al presidente, Macron ha affermato: "Signora, se c'è un posto dove suo figlio sarà al sicuro è lì, alla cerimonia sulla Senna del 26 luglio. Dove saranno schierati mezzi dell'intelligence e dei servizi di informazione che saranno predisposti con giorni di anticipo".

SI' A ISRAELE

Macron, nel corso di questa intervista radiofonica, ha affermato che Israele parteciperà ai Giochi perché non è un paese aggressore, ha reagito a un attacco; a differenza della Russia, che non è stata invitata come paese alle Olimpiadi, i suoi atleti sfileranno sotto una bandiera neutrale. ''Non possiamo dire che Israele stia attaccando. Israele è stato vittima di un attacco terroristico e si sta difendendo, rispondendo'' queste le parole di Macron, che ha concluso: “la situazione tra Russia e Israele è molto diversa”.