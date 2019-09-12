Pilota versa caffè sui comandi, aereo costretto ad atterrare

Un aereo passeggeri con 337 persone a bordo è stato costretto a cambiare rotta dopo che il pilota ha rovesciato il caffè che stava bevendo sul pannello di controllo. Lo riporta la Bbc. L'Airbus A330-243 in volo da Francoforte, in Germania, a Cancun, in Messico, è dovuto atterrare a Shannon, in Irlanda, secondo i rapporti dell'Air Accidents Investigation Branch (AAIB). Questo perché i pannelli di controllo audio dei piloti hanno iniziato a sciogliersi e c'era fumo nell'abitacolo. I piloti hanno dovuto usare maschere di ossigeno. Non ci sono stati feriti. L'AAIB non indica la compagnia protagonista dell'incidente. Tuttavia l'organizzazione no profit indipendente della Flight Safety Foundation afferma che si trattava di un volo Condor Airlines gestito dalla compagnia aerea britannica Thomas Cook Airlines.