Pilota versa caffè sui comandi, aereo costretto ad atterrare

Pilota versa caffè sui comandi, aereo costretto ad atterrare

Pilota versa caffè sui comandi, aereo costretto ad atterrare

Redazione Web

12 settembre 2019, ore 22:00

I pannelli di controllo hanno cominciato a sciogliersi e c'era fumo nell'abitacolo

Un aereo passeggeri con 337 persone a bordo è stato costretto a cambiare rotta dopo che il pilota ha rovesciato il caffè che stava bevendo sul pannello di controllo. Lo riporta la Bbc. L'Airbus A330-243 in volo da Francoforte, in Germania, a Cancun, in Messico, è dovuto atterrare a Shannon, in Irlanda, secondo i rapporti dell'Air Accidents Investigation Branch (AAIB). Questo perché i pannelli di controllo audio dei piloti hanno iniziato a sciogliersi e c'era fumo nell'abitacolo. I piloti hanno dovuto usare maschere di ossigeno. Non ci sono stati feriti. L'AAIB non indica la compagnia protagonista dell'incidente. Tuttavia l'organizzazione no profit indipendente della Flight Safety Foundation afferma che si trattava di un volo Condor Airlines gestito dalla compagnia aerea britannica Thomas Cook Airlines.

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Finita dopo meno di due settimane la fuga di Elia Del Grande, preso a Cadrezzate, sterminò la famiglia nel 1998

    Finita dopo meno di due settimane la fuga di Elia Del Grande, preso a Cadrezzate, sterminò la famiglia nel 1998

  • Omicidio Sula: prima udienza in tribunale per Samson, reo confesso accusato di omicidio volontario premeditato

    Omicidio Sula: prima udienza in tribunale per Samson, reo confesso accusato di omicidio volontario premeditato

  • Nazionale. Gennaro Gattuso studia la Moldavia, al lavoro l'11 migliore

    Nazionale. Gennaro Gattuso studia la Moldavia, al lavoro l'11 migliore

  • Caso Report: il garante per la Privacy, il collegio non si dimette, abbiamo agito in piena autonomia

    Caso Report: il garante per la Privacy, il collegio non si dimette, abbiamo agito in piena autonomia

  • Garlasco, la perizia: le impronte all'esterno della villetta sono di Marco Poggi e di un Carabiniere

    Garlasco, la perizia: le impronte all'esterno della villetta sono di Marco Poggi e di un Carabiniere

  • Oggi si celebra la Giornata del Veterano. Intervista al Tenente Colonnello Gennaro Masino

    Oggi si celebra la Giornata del Veterano. Intervista al Tenente Colonnello Gennaro Masino

  • Rkomi a RTL 102.5: “Il tour nei teatri è una bella botta di vita ed è lo show più attento che io abbia mai fatto”

    Rkomi a RTL 102.5: “Il tour nei teatri è una bella botta di vita ed è lo show più attento che io abbia mai fatto”

  • In Brasile vince Norris, grande corsa di Antonelli, secondo al traguardo, ritirate le Ferrari

    In Brasile vince Norris, grande corsa di Antonelli, secondo al traguardo, ritirate le Ferrari

  • Bergamo, scontro tra un'auto e un furgone in Tangenziale. Tre i morti

    Bergamo, scontro tra un'auto e un furgone in Tangenziale. Tre i morti

  • Serie A, Juventus-Torino 0-0, Parma-Milan 2-2, Como-Cagliari 0-0, Lecce-Verona 0-0

    Serie A, Juventus-Torino 0-0, Parma-Milan 2-2, Como-Cagliari 0-0, Lecce-Verona 0-0

Donald Trump avverte Hamas “Pronto a consentire nuovi attacchi a Gaza”. I miliziani ieri hanno restituito a Israele altre due salme

Donald Trump avverte Hamas “Pronto a consentire nuovi attacchi a Gaza”. I miliziani ieri hanno restituito a Israele altre due salme

Hamas chiede attrezzature extra per cercare e restituire i resti degli altri corpi. Oggi riapre il valico di Rafah, carabinieri italiani impegnati nella gestione ordinata della riapertura

Conto alla rovescia per il rilascio degli ostaggi israeliani, verranno liberati da Hamas entro lunedì

Conto alla rovescia per il rilascio degli ostaggi israeliani, verranno liberati da Hamas entro lunedì

Iniziato nello stato ebraico il trasferimento dei detenuti palestinesi

2 novembre 2000, arrivano i primi inquilini sulla Stazione Spaziale Internazionale

2 novembre 2000, arrivano i primi inquilini sulla Stazione Spaziale Internazionale

La Iss è abitata da 25 anni, quello del 2 novembre 2000 è stato l'inizio di una presenza umana nello spazio