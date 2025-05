Pio e Amedeo a RTL 102.5: “ Il nostro film ‘Belli Ciao’ è per tutti, è divertente ma soprattutto vi farà riflettere"

Più che “Belli Ciao”, per Pio e Amedeo su RTL 102.5 è un “Belli, bentornati”. La coppia, infatti, ha condotto programmi su RTL 102.5 per tre anni. “Abbiamo fatto radio solo su RTL 102.5, è sempre nel nostro cuore”.

Oggi sono tornati per parlarci del loro ultimo film “Belli Ciao”, una pellicola che promette divertimento ma anche riflessione.





LA TRAMA DI “BELLI CIAO”

Tu, Pio, nel film scegli di trasferirti al nord mentre Amedeo resta al sud. Come si arriva a questa decisione così drastica? “Questa è una scelta che si fa di solito quando si arriva alla maturità, in quel momento le persone hanno il dubbio se rimanere a casa, portare avanti le tradizioni di famiglia, le attività oppure andare via. Questo è il dubbio che si pongono in molti, noi siamo partiti da questo. Io vado a Milano, Amedeo rimane al sud e ci ritroviamo venti anni dopo in questa fantastica avventura”.

Il senso del film è quello di voler staccare un po’ da questo periodo difficile. “Noi non lo nominiamo neanche il covid, perché ormai è normalità purtroppo. Ci stiamo convivendo con la speranza quotidiana che vada via”.

Tra l’altro la regia è di Gennaro Nunziante che ha firmato tanti successi anche con Checco Zalone, come è stato lavorare con lui? “Con Gennaro ci siamo trovati molto bene, è un grande regista e abbiamo scoperto anche essere un grande amico, una persona di una sensibilità incredibile. È un grande tecnico, è stato bravo a metterci in campo visto che noi non veniamo dal cinema”.

I DIETRO LE QUINTE

Pio ha dovuto imparare l’accento milanese. Come è andata? “Non sono doppiato, è la mia voce. Di prima mattina non ce la faccio però a parlare milanese”. Amedeo aggiunge anche qualche dettaglio: “In realtà questa è anche una storia autobiografica perché Pio abita a Milano e ha sua figlia che è nata qui, io invece non mi sono mai mosso da Foggia”.





Per chiudere in bellezza, Pio e Amedeo hanno lanciato il loro film solo come loro sanno fare. “Innanzitutto, tanti auguri di buone feste! Se a Capodanno non sapete che fare, andate al cinema! Stanotte esce il nostro film che si chiama ‘Belli Ciao’, un titolo semplice e un film per tutti, divertente. Vi farà ragionare. A Capodanno al cinema, così risparmiate anche i soldi del veglione”.