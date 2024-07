Cinema, domina Cattivissimo Me 4 in USA. Inside Out 2 arriva a 1,2 miliardi di dollari nel mondo Photo Credit: Ufficio Stampa Universal

L’animazione domina le casse dei cinema di tutto il mondo. Da una parte abbiamo Inside Out 2, il cartoon della Pixar che, arrivato al suo quarto fine settimana nelle sale, continua la sua corsa trionfale senza volersi arrendere. Dall’altra abbiamo l’esordio americano di Cattivissimo Me 4 che si dimostra perfettamente in grado di continuare in trend positivo della saga creata dalla Illumination. Ma vediamo nel dettaglio i dati degli incassi del weekend.





LA PIXAR NON SI FERMA

Inside Out 2 supera quota 1,2 miliardi di dollari nel Mondo! Al momento il titolo Pixar scala la classifica degli incassi più alti della storia (senza tenere conto dell’inflazione) fino alla 25esima posizione, diventando così il quinto maggior risultato per un film d’animazione. Nel suo quarto fine settimana di programmazione ottiene altri 30 milioni di dollari negli Stati Uniti e 78,3 milioni di dollari nei mercati internazionali. I nuovi incredibili dati ammontano ora a 533,8 milioni di dollari in Nord America, 683,1 milioni di dollari all'estero. Raggiungere 1,5 miliardi di dollari alla fine della corsa è del tutto possibile. Vedremo come si comporterà nei prossimi giorni. Anche in Italia le cose continuano ad andare alla grande. Nel fine settimana appena concluso, il cartoon ha sfiorato i 4 milioni di euro arrivando così ad un totale complessivo di 37,3 milioni di euro. Nel nostro paese ha superato Barbie, ha superato C’è ancora domani di Paola Cortellesi ed è diventato il decimo maggior incasso in assoluto in Italia. Il mercato italiano è il sesto migliore a livello mondiale dove, dopo gli USA, troviamo il Messico con 90 milioni, il Brasile con 55 milioni, il Regno Unito con 50 milioni e la Sud Corea con 47 milioni.





I MINIONS TORNANO ALLA GRANDE

Da noi arriverà soltanto a fine Agosto, ma Cattivissimo Me 4 è già arrivato in Nord America e si è fatto sentire forte e chiaro. Un fine settimana lunghissimo grazie alla festa dell' Independence Day che ha visto trionfare il film animato dell’Illumination con 122.6 milioni di dollari, di cui $75 milioni ottenuti nei tre giorni del weekend. La saga animata si conferma perfettamente in salute. “Cattivissimo Me 3”, uscito nel lontano 2017, aveva chiuso la sua corsa nelle sale con 1,034 miliardi di dollari, diventando così il 46esimo maggior incasso della storia del cinema. Il secondo capitolo del 2013 chiuse a 940 milioni, mentre il primo si fermò a 543 milioni. Il brand si è consolidato nel tempo, crescendo film dopo film e diventando tra i più redditizi degli ultimi anni nel panorama dell'animazione.





IN ITALIA VANNO MALE COSTNER E KEATON

Nel nostro paese, all’infuori di Inside Out 2 che continua ad essere al primo posto della classifica, svetta la riedizione per i 20 anni di Harry Potter e il prigioniero di Azkaban che si posiziona al secondo posto con 307 mila euro in quattro giorni di programmazione. Tra le nuove uscite fatica Kevin Costner e il suo Horizon che si deve accontentare di 170 mila euro, così come fatica Keaton e il suo La memoria dell’assassino che arriva soltanto a 113 mila euro.