Placido Domingo per l’ultimo debutto di stagione, all’Arena di Verona una parata di stelle

Spettacolo nello spettacolo al 99° Arena di Verona Opera Festival 2022 che, anche in questa stagione, RTL 102.5 ha seguito al fianco di Fondazione Arena. L’evento del grande Placido Domingo è andato in scena ieri sera. Il Gala in forma scenica Domingo in Verdi Opera Night con Domingo, Siri, Sartori, Margaine e Abdrazakov in Aida, Don Carlo e Macbeth. Un viaggio all’interno del repertorio verdiano con un cast stellare che ha deliziato il pubblico in Arena.

IL LEGAME CON VERONA

A tre anni dall’evento Plácido Domingo 50 – Arena Anniversary Night, il leggendario cantante madrileno è stato protagonista di un nuovo gala operistico in forma scenica votato a celebrare il genio di Giuseppe Verdi, il cui Don Carlo segnò (insieme alla Turandot pucciniana) l’approdo di Domingo in Arena (e in Italia) nell’estate del 1969.