Pogba: squalifica per doping ridotta da 4 anni a 18 mesi, tornerà disponibile a marzo 2025, ma lascerà la Juventus Photo Credit: agenziafotogramma.it

Ora è ufficiale la decisione del Tribunale di arbitrato sportivo: il calciatore francese quasi sicuramente lascerà la Juventus

Ora è ufficiale: la squalifica di Paul Pogba è stata ridotta dal Tas da 4 anni a 18 mesi. Lo ha annunciato il Tribunale di arbitrato sportivo con un comunicato sul proprio sito web. Il 31enne centrocampista francese della Juventus era stato squalificato per la positività ai metaboliti del testosterone in seguito a un controllo antidoping dopo il match con l'Udinese del 20 agosto 2023. Venerdì la notizia della riduzione della squalifica del calciatore era stata anticipata dalla stampa. Lo stesso Pogba sul suo account Instagram aveva 'spoilerato' la news, pubblicando una foto dei suoi scarpini personalizzati e nella didascalia una clessidra. Come a dire: il conto alla rovescia sta per terminare e il ritorno sul terreno di gioco si sta avvicinando. La pubblicazione social ha totalizzato oltre due milioni di like e quasi 43 mila commenti. Tra questi anche molti colleghi del francese, dallo juventino Vlahovic al milanista e connazionale Maignan. La decisione del Tas su Pogba Nel documento ufficiale del TAS di Losanna viene esplicitato come “il Collegio del TAS incaricato sulla questione ha parzialmente accolto l'appello presentato da Paul Pogba", riducendo "la sanzione imposta al Giocatore a un periodo di ineleggibilità di 18 mesi, a partire dall'11 settembre 2023, e ha annullato la multa". Il Collegio del CAS - viene spiegato nella nota ufficiale - "ha basato la sua decisione sulle prove e sulle argomentazioni legali presentate secondo cui l'ingestione da parte del Sig. Pogba di DHEA, la sostanza per la quale è risultato positivo, non era intenzionale ed era il risultato dell'assunzione errata di un integratore prescrittogli da un medico in Florida, dopo che al Sig. Pogba erano state fornite assicurazioni che il medico, che aveva affermato di aver curato diversi atleti di alto livello statunitensi e internazionali, era informato e avrebbe tenuto conto degli obblighi antidoping del Sig. Pogba ai sensi del Codice mondiale antidoping". Pogba aveva chiesto una sanzione di soli 12 mesi. Il futuro di Pogba sarà lontano dalla Juventus Considerando che il termine iniziale della squalifica è l'11 settembre 2023, Pogba potrebbe tornare disponibile dal prossimo 12 marzo 2025. Quasi sicuramente non lo farà con la maglia della Juventus. In queste ore, infatti, secondo quanto trapela, il giocatore e la società bianconera stanno cercando una soluzione per interrompere il contratto che li lega. Ricordiamo che l'accordo tra le parti, ad oggi, è in scadenza a giugno 2026. Pogba, che non rientra nei piani dell'attuale allenatore della Signora Thiago Motta, potrebbe ripartire nel 2025 dall'MLS o dall'Arabia Saudita, dove avrebbe molto mercato. Ieri, comunque, il francese ha assistito a Juve-Cagliari (finita 1-1) all'Allianz Stadium di Torino.

doping Juventus Paul Pogba

