Pras Michel, ex rapper dei Fugees, colpevole di aver spiato per la Cina negli USA

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

Lo spionaggio incontra la musica. No, non parliamo della colonna sonora del nuovo film di James Bond, ma di un caso che arriva dagli Stati Uniti e che ha coinvolto Pras Michel, ex rapper dei Fugees. Il cantante è stato accusato e giudicato colpevole di aver lavorato al servizio della Cina e di aver cospirato contro il governo degli Stati Uniti.





L’accusa

A dare la notizia – che in poco tempo ha fatto il giro del mondo - è stata questa mattina la Cnn: secondo l’accusa l’artista avrebbe aiutato l’imprenditore malese Jho Low e le autorità di Pechino ad avere accesso ad altissimi funzionari Usa, trai quali ben due presidenti: Barack Obama e Donald Trump. I capi di imputazione per cui è risultato colpevole sono 10 in tutto: tra questi riciclaggio di denaro, cospirazione e spionaggio a favore di un paese straniero. Per questo Michel adesso rischia fino a 20 anni di carcere.

Secondo quanto raccontano i media americani, in aula Michel ha testimoniato di aver ricevuto da Low 20 milioni di dollari nel 2012 per ottenere una fotografia insieme al presidente Obama. Successivamente, nel 2012, l’artista avrebbe usato più di 800mila dollari (arrivati dalla Malesia) per sostenere economicamente la campagna di rielezione dello stesso capo della Casa Bianca. Negli USA è infatti illegale ricevere finanziamenti elettorali da parte di stranieri.

Nel 2017 (sotto la presidenza Trump) lo stesso imprenditore malese si sarebbe di nuovo rivolto al rapper dopo essere stato accusato di aver rubato miliardi al fondo sovrano del suo Stato: la richiesta, questa volta, sarebbe stata convincere il governo Usa e il presidente americano a mollare le indagini, a fronte di un pagamento di 100 milioni di dollari.

Come se non bastasse, l’accusa sostiene anche che l’artista abbia lavorato per Pechino con lo scopo di ottenere l’estradizione del dissidente cinese Guo Wengui, imprenditore cinese con cittadinanza emiratina, che controlla la Beijing Zenith Holdings.