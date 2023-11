Premio Sacharov 2023, la massima onorificenza dell'Eurocamera va a Mahsa Amini e alle donne iraniane

La più alta onorificenza dell’Eurocamera per i diritti civili, il Premio Sacharov per la libertà di pensiero, viene assegnato a Mahsa Amini e al movimento di protesta iraniano “Donna, vita, libertà”, nato dopo la morte della ventiduenne mentre era in custodia della polizia morale. Ad annunciarlo è stata la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. "Il 16 settembre è stato l'anniversario dell'omicidio di Jina Mahsa Amini in Iran. Il Parlamento europeo è orgoglioso di sostenere i coraggiosi e i ribelli che continuano a lottare per l'uguaglianza, la dignità e la libertà in Iran", ha commentato Metsola. "Siamo al fianco di chi, anche dal carcere, continua a tenere vive le Donne, la Vita e la Libertà". La cerimonia di premiazione avrà luogo il 13 dicembre a Strasburgo. Un nuovo riconoscimento che guarda all'Iran, dopo l'assegnazione del Nobel per la Pace, lo scorso 6 ottobre, all'attivista Narges Mohammadi, che si trova in prigione proprio in questo momento.





IL PREMIO SACHAROV

Il premio porta il nome del dissidente russo e Nobel per la pace nel 1975, Andrej Dmitrievič Sacharov, inventore della bomba a idrogeno sovietica, che tentò di far prendere coscienza del pericolo rappresentato dalla corsa agli armamenti nucleari. Nel 1970 diede vita a un comitato per la difesa dei diritti umani e delle vittime delle persecuzioni politiche e seppe della volontà di intitolargli un premio mentre si trovava in esilio, come deciso dalle autorità sovietiche. Il Premio Sacharov è stato istituito, così, nel 1988 per celebrare persone e organizzazioni che difendano la libertà di espressione, i diritti delle minoranze, l'attuazione dello Stato di diritto. I primi a riceverlo furono gli attivisti Nelson Mandela e Anatolij Marčenko.