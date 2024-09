Presidenziali USA, ecco alcuni dei momenti salienti tra avversari politici nella storia

Nelle scorse ore si è finalmente consumato il primo confronto in diretta televisiva tra Donald Trump e Kamala Harris. E mentre politologi e analisti corrono ad individuare un potenziale vincitore dal dibattito tra i due avversari alla corsa per la Casa Bianca, facciamo un passo indietro e proviamo a riportare alla memoria alcuni dei momenti più famosi dei grandi duelli televisivi tra politici americani che si sono contesi la stanza ovale. Negli Stati Uniti c’è una consolidata tradizione di dibattiti televisivi che avvengono ormai a tutti i livelli e sono molto attesi e potenzialmente influenti. Proprio qualche mese fa, fu lo scontro in diretta tra Trump e Biden ad avviare in maniera netta la riflessione su un suo passo indietro di quest’ultimo che, come sappiamo è poi avvenuto.





LA TV INFLUENZA LE URNE

La prima volta avvenne nel 1960 e i protagonisti furono John Fitzgerald Kennedy e Richard Nixon. Il primo era in forma, bello e sorridente, mentre il secondo in evidente difficoltà sudava asciugandosi spesso la fronte. Gli osservatori dell’epoca attribuirono a grandissima maggioranza la vittoria a Kennedy, ma per quelli che avevano ascoltato il dibattito alla radio, invece, il confronto era stato pari. Il mezzo fu determinante.



L’ALTERNATIVA DI REGAN

E’ il 1980, sono passati vent’anni dal primo grande dibattito televisivo in ambito presidenziale e stavolta a dominare la scena ci sono Ronald Reagan contro Jimmy Carter. “Chiedetevi: state meglio di come stavate quattro anni fa?” disse Reagan alla fine del confronto, rivolgendosi direttamente agli elettori: “È più facile per voi fare la spesa rispetto a quattro anni fa? C’è più o meno disoccupazione rispetto a quattro anni fa? L’America è rispettata nel mondo come era quattro anni fa? Vi sentite sicuri, pensiate che siamo forti come quattro anni fa? Se la vostra risposta a queste domande è sì, beh, penso che sia scontato quale dovrebbe essere la vostra scelta. Se non siete d’accordo, se pensate che la strada intrapresa negli ultimi quattro anni non sia quella su cui stare nei prossimi quattro anni, potrei suggerirvi un’alternativa”





CLINTON VS BUSH, ARRIVANO GLI ANNI 90

Con l’arrivo degli anni novanta entrano nei dibattiti politici i cittadini che possono fare domande ai due politici di turno. Nel 1992 al centro della scena ci sono Bill Clinton e George W. Bush.

Una donna chiese a quest’ultimo in che modo lui fosse toccato personalmente dalle dimensioni del debito pubblico, e come potesse fare il presidente e capire le esigenze della gente, qualcuno che non fosse toccato in prima persona dalle conseguenze del problema. Bush combinò un disastro dietro l’altro: guardò l’orologio prima di rispondere alla domanda, mostrando nervosismo, poi si fece ripetere la domanda dicendo di non averla capita, poi si arrabattò dimostrando che in realtà non aveva una risposta. Clinton invece fu abile a sfruttare il momento difficile per l’avversario, rispondendo correttamente.