Prigozhin, dalla Russia la conferma della morte. Usa: “Pochi dubbi circa la responsabilità di Putin”

“Prigozhin è morto”. A dichiararlo è l’Agenzia federale per il trasporto russo, Rosaviatsia, seguita dalla tv di Stato di Mosca Rossija 24. Se il capo della Wagner sia effettivamente morto sul jet caduto ieri sera tra Mosca e San Pietroburgo lo confermerà l’autopsia sui cadaveri delle 10 persone presenti sul velivolo: al momento i resti trovati sul luogo dello schianto si trovano all’obitorio per esami medici forensi nella città di Tver. Il Mosca Times ha riferito che il telefono di Prigozhin è stato trovato sul luogo dell’incidente. Sull’aereo erano presenti anche Dmitry Utkin, braccio destro del capo della compagnia militare, Valery Chekalov, un altro vice del Gruppo Wagner, quattro paramilitari e i membri dell’equipaggio.

L’ORDINE DI PUTIN DIETRO LA MORTE DI PRIGOZHIN

"Non sono sorpreso. Non c'è molto di quello che accade in Russia in cui Putin non sia dietro. Ma non so molto al riguardo", ha dichiarato Joe Biden nella serata di ieri, poco dopo la notizia dello schianto del jet su cui presumibilmente viaggiava Yevgeny Prigozhin. Dagli Usa arrivano anche le parole dell’ex vicepresidente Pence che giudica Putin un “dittatore e un assassino”. Per l'ex direttore della Cia, Leon Panetta, è probabile che Mosca cerchi di assumere il controllo del Gruppo Wagner. Dubbi sulla natura accidentale della caduta del velivolo arrivano anche dalla Francia per bocca del portavoce del governo, Olivier Véran, secondo cui esistono “ragionevoli dubbi” sulle “condizioni” dell’incidente aereo in cui è morto il leader del gruppo paramilitare Wagner. Un’analisi di quanto accaduto arriva anche dall’Isw, l’Istituto per lo studio della guerra: “Putin ha quasi certamente ordinato al comando militare russo di abbattere l’aereo di Prigozhin, probabilmente (in) un tentativo pubblico di riaffermare il suo dominio e di vendicarsi dell’umiliazione che la ribellione armata del Gruppo Wagner del 24 giugno (data del tentato colpo di stato, che fu allora definito dal presidente russo come una “pugnalata alle spalle”, ndr) ha causato a Putin e al Ministero della Difesa russo”. E ancora: “È estremamente improbabile che alcuni membri delle forze armate russe, in particolare il ministro della Difesa Sergei Shoigu e il capo di Stato Maggiore dell'Esercito Generale Valery Gerasimov, abbiano giustiziato Prigozhin senza l'ordine di Putin”.