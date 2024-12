Prima le armi poi il negoziato, così Zelensky nell’incontro con il presidente del Consiglio Europeo Costa in Ucraina

Zelensky ha accolto a Kiev il nuovo presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Al centro dei colloqui l’invasione russa, gli affari globali, le sfide e le prospettive attuali. Il presidente ucraino ha sottolineato che sarà fatto di tutto per porre fine alla guerra. “Un conflitto che la Russia ha scatenato non solo contro l'Ucraina, ma anche contro un' Europa unita”, ha precisato. “L'Ucraina ha bisogno di garanzie di sicurezza da parte della Nato e di più armi per difendersi prima di qualsiasi negoziato con la Russia”, ha tenuto a sottolineare il leader di Kiev, secondo cui l’adesione del Paese alla Nato è necessaria per la sopravvivenza dell'Ucraina. Antonio Costa ha parlato del cosiddetto effetto Trump. "Non è il caso di speculare su cosa farà o non farà il presidente eletto Donald Trump: noi siamo qui per esprimere il nostro sostegno all'Ucraina, come dal primo giorno, che andrà avanti fino a quando sarà necessario", ha sottolineato il presidente del Consiglio Europeo, accompagnato nella sua visita a Kiev dall’ 'alto rappresentante Ue Kaja Kallas e dalla commissaria all'Allargamento Kos.





Zelensky, l’Unione Europea deve essere unita

“L'Ue non ha altra scelta che essere unita: la Russia usa diversi metodi in vari Paesi, come la Moldavia e la Georgia, ma gli obiettivi sono sempre anti-europei. Oggi abbiamo presentato la nostra visione e consegnato la lista di cose di cui abbiamo bisogno, speriamo che il nuovo pacchetto di sanzioni Ue sia approvato presto", ha dichiarato Zelensky.





Zelensky, alla Nato non chiediamo truppe

"Non chiederemo mai ai nostri alleati di inviare truppe in Ucraina. Certo, saremmo felici. Perché la Russia ora ha i nord coreani, l'Iran e altri alleati mentre noi siamo soli sul campo di battaglia. Ma se io chiedessi truppe, scarponi sul terreno, la metà dei nostri alleati interromperebbe il sostegno". Così Zelensky in conferenza stampa.





L’ultima mossa di Putin, spesa militare a livelli record

Il presidente russo Vladimir Putin ha approvato i piani di bilancio aumentando la spesa militare per il 2025 a livelli record. Circa il 32,5 per cento del bilancio della Federazione sarà destinato alla difesa nazionale, per un importo pari a 13,5 trilioni di rubli, oltre 145 miliardi di dollari. Quest'anno per la spesa militare era destinato il 28,3 per cento del bilancio.