Prosegue il Congresso astronautico internazionale, si guarda alla Luna e a Marte

Nuovo giorno al MiCo di Milano per IAC 2024, il Congresso astronautico internazionale, evento che dopo anni ha riportato migliaia di addetti ai lavori in Italia per discutere del futuro dell’esplorazione spaziale. RTL 102.5 è radio partner dell’evento, che sta raccontando giorno per giorno in diretta e sui propri canali social.

Il futuro dell’esplorazione spaziale

A discutere di come saranno i prossimi anni (e i prossimi decenni) dell’esplorazione spaziale sono migliaia di scienziati, professionisti del settore e astronauti arrivati da tutto il mondo. Tema cardine di quest’anno è la sostenibilità: come utilizzare (e sfruttare) lo spazio in maniera responsabile all’insegna, appunto, della sostenibilità? Se ne stanno occupando diversi player internazionale, tra cui anche le eccellenze dell’industria aerospaziale italiana.