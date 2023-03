Proteste contro la riforma delle pensioni in Francia, salta la visita di re Carlo III

Rinviata la visita in Francia di re Carlo III, in programma dal 26 al 29 marzo. Lo ha reso noto l'Eliseo. La decisione è stata presa a causa delle proteste contro la riforma delle pensioni, voluta da Macron, che stanno infiammando il Paese. Nelle manifestazioni degenerate in scontri ieri, 457 persone sono state fermate, mentre si registrano anche 441 feriti nelle forze dell'ordine, fra poliziotti e gendarmi. I dati che chiariscono la reale situazione sono stati diffusi dal ministro dell'Interno Darmanin. Impossibile, quindi, ospitare il re in un contesto di mobilitazione generalle. "Noi continueremo la mobilitazione contro la riforma delle pensioni, e anche la visita di re Carlo III in Francia sarà nel nostro mirino". A completare il quadro che ha creato i presupposti per l'annullamento anche questo avvertimento di due sindacalisti, Mathieu Obry della Cgt e Yvan Fort di Force Ouvrière, in dichiarazioni rese al quotidiano francese Sud-Ouest. Il rinvio del viaggio di Carlo III in Francia è stato concordato oggi nel corso di un colloquio telefonico tra Macron e il sovrano britannico. La visita in Francia di re Carlo III e della regina consorte Camilla, si terrà in un altro momento, dopo la fine delle contestazioni in atto. "Le Loro Maestà attendono con ansia l'opportunità di visitare la Francia non appena potranno essere individuate delle nuove date”, si legge in un comunicato di Buckingham Palace. Non sarà più, dunque, la Francia il primo Paese meta di una missione ufficiale all’estero di re Carlo III dall’ascesa al trono, bensì la Germania. Già programmato un viaggio di tre giorni. La coppia reale è attesa a Berlino il 29 marzo. Alla Germania la dinastica dei Windsor (in origine Sassonia-Coburgo-Gotha) è legata da antiche radici familiari.





Parigi stringe i tempi su una nuova data

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha proposto a re Carlo II di stabilire la nuova data del viaggio in Francia del sovrano e della consorte Camilla all’inizio della prossima estate. "Il buon senso e l'amicizia ci hanno spinto a proporre un rinvio. Non saremmo seri e mancheremmo di un certo buon senso se proponessimo una visita in mezzo alle manifestazioni”, ha dichiarato Macron.