Questioni di famiglia, la vita sa essere complicata a ogni età: scopriamo i retroscena del libro con l’autrice, Cinzia Pennati

Si apre un nuovo fine settimana tra le pagine web di RTL 102.5, e si rinnova l’appuntamento con il mondo dei libri. Un universo fatto di storie che si muovo in tanti modi diversi, e che solleticano il palato di tantissimi lettori pronti a immergersi negli ecosistemi narrativi confezionati da autori e autrici.

Se la domenica su queste pagine trova spazio la rubrica dedicata alle novità più interessanti in fatto di libri, il sabato ci concentriamo su una singola storia specifica, grazie alle voci di chi a quei racconti ci ha lavorato. Come nel caso de “La fortuna del principiante” di Valerio Marra, o ancora di “Figlie Selvagge” di Cinzia Giorgio, giusto per citare gli ultimi due approfondimenti.

Oggi sotto la lente d’ingrandimento ci finisce “Questioni di famiglia”, il romanzo di Cinzia Pennati edito da Sperling & Kupfer. E proprio con lei abbiamo fatto un’interessante chiacchierata che ci ha permesso di saperne di più della storia e dei personaggi che si muovono tra le pagine del libro.





QUESTIONI DI FAMIGLIA, LA COMPLESSITÀ DEI RAPPORTI INTERPERSONALI

Ciao Cinzia, aprirei le danze dandoti subito la parola per introdurci al mondo di "Questioni di Famiglia": cosa troviamo all'interno del libro?

“Troviamo una storia che parla di relazioni, di coppia, di rapporti genitoriali e filiali ma anche di rapporti intergenerazionali. Troviamo la narrazione di una famiglia, la famiglia De Santis– come ce ne sono tante –piena di contraddizioni e di dubbi. Una famiglia i cui componenti, nonostante si vogliano bene, devono cercare di fare i conti con la verità e, soprattutto, con il proprio passato, per poter capire come amarsi davvero. La ricerca della felicità è sempre un viaggio, lungo e difficile, ma comunque un viaggio che vale la pena di essere vissuto, ognuno con la propria storia da raccontare.

"Questioni di Famiglia" è, prima di tutto, un romanzo che parla di realtà, di quelle verità che troppo spesso restano chiuse tra le mura domestiche, dietro sorrisi stanchi e ruoli imposti. Dentro il libro troviamo vite imperfette, relazioni complicate, ma anche un'enorme forza: quella dell’amore, appunto, che non è mai semplice o lineare, ma è ciò che ci tiene in piedi, anche quando tutto sembra sfaldarsi. Ma dentro ci sono anche tanta tenerezza, ironia, e quella sorellanza che non è solo legame di sangue, ma scelta quotidiana di alleanza tra donne. Ci sono le piante grasse che diventano un simbolo potente di resistenza e adattamento. Ci sono i figli, che con i loro occhi obbligano gli adulti a rivedere tutto. E ci sono le madri, con la loro presenza a volte schiacciante, a volte salvifica.”





Si può dire che nella storia ci siano quattro generazioni di personaggi a confronto, ognuno con il proprio modo di essere e con il proprio vissuto. Quanto lavoro è stato necessario per dare ogni sfumatura a tutti i personaggi?

“Sì, nella storia si intrecciano effettivamente quattro generazioni. Dare voce e profondità a ogni personaggio ha richiesto un lavoro stratificato, perché ciascuno porta con sé un vissuto specifico, un sistema di valori e una propria battaglia interiore. Amanda, con la sua irrisolutezza e il bisogno di affermarsi, vive il conflitto tra aspettative sociali e desideri personali. Sua madre Anna, figura silenziosa ma centrale, incarna un’altra generazione, cresciuta nel sacrificio e nel silenzio, in un contesto in cui il dovere verso la famiglia veniva prima di tutto, anche a costo di reprimere sé stesse.

Le sorelle, pur diverse da Amanda, servono a rafforzare il senso di inadeguatezza che lei prova, rappresentando modelli apparentemente riusciti secondo i canoni familiari o sociali. Infine, i più giovani, come Teo, incarnano un nuovo modo di relazionarsi al mondo: più diretto, più emotivamente sincero, meno intrappolato nelle convenzioni e più reale proprio perché raccontato nella friabilità dell’adolescenza. Il lavoro sui personaggi è stato quindi soprattutto un lavoro di ascolto: delle loro voci interiori, che sono le voci delle persone che incontro, delle donne che hanno costruito una comunità intorno al blog e alle mie pagine. Ogni personaggio è stato costruito con cura per riflettere la complessità dei legami familiari e delle identità femminili in diverse fasi della vita.”



