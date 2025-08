I libri più interessanti della settimana, tra “Il passaggio”, “Strani disegni”, “Terapia di gruppo per serial killer” e “Central park”

Ci siamo addentrati ufficialmente nel mese che – con buona pace di quelli precedenti – rappresenta per gli italiani l’Estate (quella con la lettera maiuscola). Con agosto ci saranno milioni di persone che si muoveranno verso mete balneari o montane, in cerca del proprio posto del cuore in cui staccare dalla routine quotidiana che scandisce normalmente le settimane.

E durante le proprie vacanze perché non dedicarsi anche a qualche stuzzicante lettura? D’altronde di libri utili a tenere compagnia e a far viaggiare la mente ce ne sono tantissimi. Una lista sconfinata che, nel nostro piccolo, andiamo a scoprire settimanalmente con una selezione operata tra le pubblicazioni più recenti a essere approdate sugli scaffali. Parliamo di volumi come “Un perfetto casalingo”, “Più in là del nulla”, “Moon shot” e “Numero zero”, o ancora “La terra del crepuscolo”, “Monster, Psycho, Killer”, “Elder Race” e “Niente di serio, ma vediamo”.

In questo periodo si assiste a un rallentamento fisiologico delle pubblicazioni, ma c’è sempre qualcosa che merita di finire all’interno della nostra lista dei libri più interessanti della settimana. Quest’oggi tocca a:

- “Il passaggio” di Justin Cronin (Fanucci Editore)

- “Strani disegni” di Uketsu (Einaudi)

- “Terapia di gruppo per serial killer” di Saratoga Schafer (Mondadori)

- “Central park” di Guillame Musso (La nave di Teseo)





IL PASSAGGIO, LA SOPRAVVIVENZA DELL’UMANITÀ È APPESA A UN FILO

Apriamo la nostra rassegna del fine settimana dei libri più interessanti di recente approdo sugli scaffali con una storia dal sapore contemporaneo, per quanto dal sapore (realisticamente?) catastrofista.

Premesse anche non troppo irrealistiche quelle alla base de “Il passaggio” di Justin Cronin, pubblicato da Fanucci Editore. La più “classica” delle falle nel sistema di sicurezza di una struttura governativa dà il la al patatrac totale che sfocia in apocalisse. Un incubo che si scatena in una notte e che proietta il mondo intero nel caos, flagellato da un misterioso è mostruoso esperimento militare sfuggito a ogni controllo.

È in questo scenario che i lettori faranno la conoscenza con Brad Wolgast - agente dell’FBI che sta combattendo con i propri scheletri nell’armadio - e con Amy Harper Bellafonte - orfana di sei anni rifugiata presso lo stesso progetto scientifico che ha scatenato quanto precedentemente citato. Tra i due si innescherà un legame che si svilupperà in modi che terranno lettori e lettrici incollati alle pagine. Una storia ad ampissimo respiro che si sviluppa in un volume dalla foliazione ricca – oltre 700 pagine – che mette in evidenza ancora una volta il tema della sopravvivenza umana (chi ha detto “The Walking Dead”? Ndr) in momenti dove la speranza sembra aver abbandonato il pianeta. Tra l’altro siamo di fronte a un primo tassello - narrativamente parlando - di una storia su cui torneremo a focalizzarci anche nelle prossime settimane. Non allontanatevi troppo dunque se volete saperne di più.





STRANI DISEGNI, SCENARI HORROR IN NARRAZIONI DAL SAPORE ORIENTALE

Si cambia registro con la seconda lettura che troviamo nella selezione dei libri più interessanti della settimana. Ed è un volume che riesce a catturare l’attenzione in maniera duplice nel momento in cui fa capolino dagli scaffali della libreria, considerando l’appeal del titolo e quello del disegno che campeggia in copertina.

“Strani disegni” di Uketsu, pubblicato da Einaudi, arriva in Italia dopo un ottimo risultato riscosso su suolo patrio (in Giappone). Un volume che vede tre elementi ,idealmente slegati tra loro, finire per andare a comporre un quadro complessivo dove ogni pezzo deve andare al suo posto come in un puzzle. Una storia che quindi si sviluppa inesorabilmente e chiama in causa attivamente i lettori, con il quadro generale che restituirà progressivamente intrecci che daranno al racconto una coralità di fondo.

Ovviamente, considerando il titolo dell’opera già di per se parecchio eloquente, non ci sarebbe bisogno di soffermarsi sulla tipologia dei contenuti. Ma noi lo faremo lo stesso, per dovere di cronaca. Il paranormale viaggia rapido tra le pagine di questo libro, tra il disegno inquietante di un bambino (che contiene un messaggio in linea con lo stile), un blog che pubblica illustrazioni di una scena spaventosa e uno schizzo tracciato dalla vittima di un omicidio subito prima che questo si consumasse.

Stranezze a base di segni e disegni che riescono a tenere incollati alle pagine e che fanno di questo racconto un ottimo compagno di viaggio e di tintarella estiva, esaltando ancora una volta – così come già avviene sul fronte manga grazie a maestri del calibro di Junji Ito – la narrativa da brivido di matrice orientale.