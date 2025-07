I libri più interessanti della settimana, tra “La terra del crepuscolo”, “Monster, Psycho, Killer”, “Elder Race” e “Niente di serio, ma vediamo”

Fine settimana che vai, appuntamento fisso che trovi. Sulle pagine web di RTL 102.5 questo vuol dire scorpacciata di letture. Il weekend da queste parti diventa l’occasione perfetta per fare il punto della situazione relativamente alle recenti pubblicazioni degne di nota.

Un frangente che nelle volte scorse ci ha permesso di porre sotto la lente d’ingrandimento libri come “Pensaci ancora”, “Moxyland, o giochi o muori”, “Il gioco di Artemisia” e “Il cinema itinerante di Mr. Saito”, o ancora “Il minimarket della signora Yeom”, “Sulla libertà”, “La tata” e “Dove non può trovarti”.

Una nuova settimana significa un nuovo quartetto di titoli pronti a posizionarsi tra i libri più interessanti della settimana. Tra questi, per l’occasione, troviamo:

"La terra del crepuscolo", di Andrew X. Pham (Rizzoli)

"Monster, Psycho, Killer" di Harold Schechter (TEA)

"Elder Race", di Adrian Tchaikovsky (Fanucci Editore)

"Niente di serio, ma vediamo", di Claudia Valeriani (Einaudi)





LA TERRA DEL CREPUSCOLO, VIETNAM TRA STORIA E AMORI

L’estate è il momento preferito per viaggiare, almeno per quanto riguarda gli italiani. È il momento in cui si spendono buona parte del proprio monte ferie (per chi ne ha) per soddisfare l’esigenza di staccare un po’ la spina dal solito tran tran. E perché no, anche per arricchirsi confrontandosi con nuove culture grazie a mete esotiche.

Il primo dei libri più interessanti della settimana, "La terra del crepuscolo" di Andrew X. Pham, edito da Rizzoli, rappresenta il biglietto perfetto per un viaggio all’ennesima potenza. Innanzitutto per la destinazione verso cui il racconto catapulta i lettori, vale a dire il Vietnam. E poi per la collocazione temporale in cui la storia è incasellata, il 1942.

Una storia d’amore e guerra, come lecito aspettarsi dal periodo storico in cui la trama si dipana. Un frangente in cui anche il sud est asiatico, alla stregua del resto del mondo, deve fare i conti con la macchina bellica che porta scompiglio anche negli anfratti più remoti. Una guerra che porta via con sé milioni di vite umane e che ne cambia infinite altre per sempre.

Come quella di Tuyet, ventottenne divorziata e madre di una bimba piccola che da Saigon si è trasferita nella parte meridionale del Vietnam, dove gestisce una bottega assieme alla zia. O come Yamazaki Takeshi, maggiore dell’Esercito Imperiale giapponese che ha visto tradita la propria fiducia verso l’impero stesso. E proprio tra questi due personaggi, agli antipodi per caratteristiche, si instaurerà un impronosticabile rapporto. Che si intreccerà con quello del movimento di resistenza del Viet Minh, che ha scritto importanti pagine di storia.

Un libro che, a corollario della storia fortemente coinvolgente, restituisce un affresco vivo e vibrante del Vietnam, fatto di cultura e tradizioni, ma anche di cibo, medicina naturale e molto altro.





MONSTER, PSYCHO, KILLER, UN RACCONTO TRUE CRIME SULL’INQUIETANTE FIGURA DI ED GEIN

La seconda lettura che troviamo tra i libri più interessanti di questa settimana chiamerà immancabilmente a raccolta tutti gli appassionati del genere true crime. Si tratta di quel genere di storie che fanno presa sul pubblico sì per la crudezza degli eventi narrati, ma ancor di più per il fatto che si tratta di storie reali. La finzione narrativa è quindi utile a creare il giusto collante tra fatti realmente accaduti.

Come nel caso di "Monster, Psycho, Killer" di Harold Schechter, pubblicato da TEA, il cui sottotitolo che campeggia in prima pagina è piuttosto chiaro ed esaustivo relativamente ai contenuti che si troveranno pagina dopo pagina: “La vera storia di Ed Gein, il «macellaio di Plainfield»”, personaggio attorno il quale ruoterà la terza stagione (prevista per inizio 2026) della serie antologica “Monsters” targata Netflix, che ha già visto tra i “protagonisti” delle prime due stagioni personaggi come Jeffrey Dahmer e i fratelli Menendez.

La storia raccontata da Schechter, vera istituzione nell’ambito del true crime negli Stati Uniti, riporta indietro le lancette al 1957. Un frangente in cui Plainfield si apprestava a scoprire quanto l’apparente serenità della comunità locale potesse essere scossa nel profondo. L’assassinio di una donna e le successive prime indagini portarono all’arresto di Ed Gein. E così il vaso di Pandora fu scoperchiato, con le perquisizioni nella proprietà di Gein che evidenziarono una sequela sconfinata di inquietanti cimeli trafugati da cimiteri e non solo.

Una storia forte che vive attraverso la capacità di Harold Schechter di raccontare con il giusto pathos accadimenti che hanno scritto pagine e pagine di cronaca nera americana. Il racconto di un personaggio che, nella sua negatività, ha ispirato pellicole di culto come “Psyco”, “Non aprite quella porta” e “Il silenzio degli innocenti”.