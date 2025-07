I libri più interessanti della settimana, tra “Un perfetto casalingo”, “Più in là del nulla”, “Moon shot” e “Numero zero”

L’inizio di ogni domenica rappresenta per noi un appuntamento fisso: quello con il mondo dei libri. Si comincia alla grande la giornata che conclude la settimana dando uno sguardo a quali sono le novità più interessanti che possiamo trovare sugli scaffali delle librerie.

Oggi sotto la nostra inossidabile e immancabile lente d'ingrandimento ci finiscono quattro nuovi libri. Tra questi troviamo:

Oggi sotto la nostra inossidabile e immancabile lente d’ingrandimento ci finiscono quattro nuovi libri. Tra questi troviamo:

“Un perfetto casalingo” di Kang Seonwoo (Salani)

“Più in là del nulla” di Jeffery Deaver (Rizzoli)

“Moon Shot” di Mike Massimino (Giunti)

“Numero Zero” di Umberto Eco (La Nave di Teseo)





UN PERFETTO CASALINGO, IL CORAGGIO DI CAMBIARE LA PROPRIA VITA

Apriamo il nostro viaggio settimanale tra le letture più interessanti di recente approdo sugli scaffali con un’escursione che ci porta a verso oriente. Un panorama sempre più effervescente soprattutto quello coreano, considerando le novità di un certo peso che hanno attirato le attenzioni anche qui in Italia. Basti vedere, giusto per fare un esempio, “A Jeju nasce il vento”.

Questa volta sotto la lente d’ingrandimento troviamo “Un perfetto casalingo”, libro di Kang Seonwoo portato in Italia da Salani. Un racconto in cui è facile immedesimarsi, considerando la particolarità del suo protagonista. Un personaggio, Unmong, che sembra ormai essere instradato in una direzione ben precisa: le grandi capacità accademiche nell’ambito della giurisprudenza sembrano averne delineato la traiettoria nel mondo dell’avvocatura. Qualcosa che però non lo entusiasma appieno, vista l’ambizione che lo attira verso tutt’altro campo, quello della recitazione teatrale.

Quando sceglie di seguire la sua vocazione si rende però conto di come le cose possano mettersi di traverso molto facilmente. Il tutto tra imprevisti (e imprevedibili) furti subiti, incidenti e convivenze dagli equilibri precari. E proprio nel corso di una convivenza tutt’altro che semplice, in quello che appare di fatto come un accampamento, Unmong decide di dare una ripulita. Nel senso pratico del termine!

Tra riordinare la casa, cucinare e dare il proprio tocco all’ambiente domestico, il protagonista della storia scopre una passione che non avrebbe mai immaginato potesse appartenergli. Un libro che, con la giusta dose di dolcezza e ironia, gioca con gli stereotipi di genere finendo per ribaltarli totalmente. Confermando come, in molte circostanze, avere il coraggio di compiere scelte di vita potenzialmente avventate potrebbe riservare sorprese inaspettate.





PIÙ IN LÀ DEL NULLA, CALAMITÀ (BEN POCO) NATURALI DA FRONTEGGIARE

Spostiamo ora il nostro focus su un libro afferente a un genere totalmente differente tanto per ritmi della narrazione quanto per tematiche trattate e genere di riferimento. D’altronde stiamo parlando del nuovo lavoro di uno dei maestri della narrativa contemporanea nel proprio ambito di competenza.

Ci riferiamo a Jeffery Deaver, che torna sugli scaffali con “Più in là del nulla”, pubblicato da Rizzoli. Un volume che rimette al centro della scena Colter Shaw, personaggio relativamente giovane (la sua prima apparizione è datata 2019) ma che conta già all’attivo diverse “performance” (con questa siamo all’ottava).

Una storia che porta i lettori in California, con la zona nord della regione che è minacciata dall’esondazione del fiume Never Summer, alimentato dalle piogge torrenziali dell’ultimo periodo. Un evento che metterebbe a rischio la cittadina di Hinowah. Una calamità naturale a cui occorre porre rimedio in qualunque modo e anche con una certa urgenza. Ed ecco che la macchina dei soccorsi si mette in moto, nel tentativo di limitare i danni a persone e cose.

A capitanare i soccorsi Dorion Shaw, ingegnera civile ormai avvezza a questo genere di situazioni, per quanto anche lei senta di dover chiedere una “mano extra” per far fronte alle difficoltà. E questa appartiene al fratello Colter che, con le sue indagini, sembra convincersi sempre più che l’esondazione non sia solo una calamità naturale, ma che dietro ci sia la mano dell’uomo. Alimentata (ovviamente) da specifici ed egoistici interessi.

Una storia che, con una ricostruzione a ritroso dai ritmi sincopati, si muove tra le linee del disastro colposo a scopo di lucro. C’è chi parla di complottismo, e a pensare male certo, si fa peccato, ma molto spesso si è nella ragione.