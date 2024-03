Radical Optimism è il nuovo album di Dua Lipa, fuori il 3 maggio

Radical Optimism. È questo il titolo del nuovo attesissimo album di Dua Lipa, che uscirà il 3 maggio. “Un paio di anni fa, un amico mi ha fatto conoscere il termine Radical Optimism. È un concetto che mi ha colpito e mi ha incuriosito sempre di più quando ho iniziato a giocarci e a inserirlo nella mia vita”, ha raccontato l’artista.

DUA LIPA, IL NUOVO ALBUM IN ARRIVO IL 3 MAGGIO

Si è addentrata nel mondo della Londra notturna, attingendo al background psichedelico della rave culture britannica senza distaccarsi dalla confezione pop che l’ha trasformata in uno dei nomi di punta del panorama mondiale. Dua Lipa, dopo l’esperimento disco del 2020 di Future Nostalgia, sta per tornare con Radical Optimism, il nuovo album che arriverà al pubblico il 3 maggio. Per confezionarlo ha assemblato un team d’eccezione: Caroline Ailin, già al fianco della popstar per le hit Don’t Start Now e New Rules; Danny L Harle, autore di musica elettronica; Tobias Jesso Jr., campione delle ballate folk-pop e Kevin Parker, direttamente dai Tame Impala. Undici tracce, di cui ha già fornito un assaggio con i singoli Houdini e Training Season: End Of An Era, These Walls, Watcha Doing, French Exit, Illusion, Falling Forever, Anything For Love, Maria, Happy For You sono i brani che compongono la nuova era dell’artista britannico-kosovara.

I RIFERIMENTI CHE HANNO ISPIRATO RADICAL OPTIMISM

“Mi ha colpito l’idea di attraversare il caos con grazia e di sentirsi in grado di affrontare qualsiasi tempesta. Allo stesso tempo, mi sono ritrovata a guardare la storia della musica psichedelica, del trip hop e del britpop”, ha spiegato Dua Lipa. I riferimenti son chiari, dietro questo album riecheggia in lontananza la musica dei Primal Scream e dei Massive Attack. Eppure il primo colpo non è andato a segno come sperava: dopo aver rilasciato Houdini, ai fan il nuovo sound è sembrato quasi una prosecuzione della dance di Future Nostalgia. Ma per dimostrare il cambio di passo la voce di “Training Season” ha ancora a disposizione nove tracce inedite.